Путин разрешил отбирать у россиян последнее: "врагам народа" дали менее 3 месяцев

Кремлевский диктатор Владимир Путин разрешил отбирать имущество граждан, выехавших из страны – на основании "административного правонарушения против интересов РФ". Новая диктаторская норма начнет действовать уже с 1 сентября.

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Соответствующий закон появился 10 июня на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно ему, лишиться своей собственности могут и те, кто освещает преступления российской армии, и критики Советского Союза.

За что будут конфисковывать активы

Закон предусматривает экспроприацию имущества за нарушение более 10 статей Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ, значительная часть которых активно используется для политически мотивированного преследования граждан. В первую очередь под удар попадут лица, обвиняемые в:

"дискредитации" российской армии;

распространении "фейков" и злоупотреблении свободой СМИ ;

и ; нарушении порядка деятельности "иноагентов";

производстве и распространении экстремистских материалов ;

; участии в деятельности организаций, которые признаны "нежелательными" в РФ;

"публичном отождествлении решений руководства СССР и нацистской Германии".

Также в списке оснований для ареста имущества фигурирует статья о "мелком хулиганстве с особыми признаками".

Арест без ограничений и предупреждения

Новый закон существенно расширяет полномочия российских судов и ограничивает права владельцев недвижимости и активов, которые покинули пределы России. Согласно документу:

стоимость имущества физического лица, на которое накладывается арест, не ограничивается размером будущего штрафа;

сам арест активов полностью блокирует любую возможность распоряжаться ими.

Кроме того, судам дали право блокировать активы граждан еще до вынесения окончательного решения по делу – для обеспечения исполнения будущего наказания (то есть до уплаты штрафа) и даже заочно (владельца имущества о рассмотрении дела и аресте даже не будут извещать). При этом судья обязан рассмотреть соответствующее ходатайство не позднее чем на следующий день после его регистрации.

Впрочем российские суды и раньше массово выписывали штрафы по указанным административным статьям гражданам, выехавшим за границу, поэтому документ лишь официально закрепляет существующую практику. Однако ключевое изменение заключается в том, что ранее законодательство РФ не позволяло накладывать арест на имущество в качестве обеспечительной меры еще до финального решения суда.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Путин публично игнорирует резкое падение инвестиций в экономику, которое началось в 2025-м и в этом году превратилось в сильнейший с 2009 года обвал на 14,3% в первом квартале. Несмотря на это, он утверждает, что в России якобы нет "инвестиционной паузы".

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