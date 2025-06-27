Прокурор с инвалидностью поднял себе пенсию до более 80 тыс. грн в месяц: вот как ему это удалось

Харьковский прокурор на пенсии Анатолий Магда повысил свою пенсию с 34,4 тыс. до 80,1 тыс. грн. Пенсию он получит по инвалидности в размере 90% зарплаты прокурора. Справку об инвалидности он получил еще в 2019-м, уже находясь на пенсии.

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Как говорится в материалах дела № 520/3003/25, с января прокурору, как и всем специальным пенсионерам, которые не принимали участие в защите Украины в АТО или во время полномасштабной российской агрессии, ограничили пенсию с помощью специальных коэффициентов. Однако прокурор обратился в суд и такое ограничение отменил.

Решение принято 20 июня 2025-го Харьковским окружным административным судом. "Согласно удостоверению от 24.12.2019 истцу установлена вторая группа инвалидности вследствие заболевания, связанного с выполнением обязанностей военной службы по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС", – говорится в материалах дела.

Решением Главного управления Пенсионного фонда Украины в Харьковской области №963020121839 от 02.12.2024 истцу пожизненно по решению суда назначена пенсия по инвалидности в соответствии с Законом Украины О прокуратуре в размере 80124 грн.

Начиная с января 2025-го пенсия ограничена до 34455,6 грн. Благодаря своей инвалидности прокурор получил право на повышение инвалидам армии, приравненных к инвалидам войны II группы, которая составляет 40% прожиточного минимума для лиц, целевую помощь инвалидам войны (хотя в войне участия не принимал) и дополнительную пенсию инвалидам из числа ликвидаторов ЧАЭС.

"Обязать Главное управление Пенсионного фонда Украины в Харьковской области начислить с 01.02.2025 пенсию в размере 80124,00 грн, согласно протоколу о перерасчете пенсии в размере 90%", – говорится в материалах дела.

Как ограничили пенсии

Первое постановление, которое Кабинет министров принял в 2025-м, – о применении коэффициентов на высокие пенсии. Речь идет о выплатах, размер которых выше 10 прожиточных минимумов (23,6 тыс. грн). Постановление предусматривает применение таких коэффициентов:

к части пенсии, превышающей 10 прожиточных минимумов (23 610 грн) и не превышающей 11 прожиточных минимумов (25 971 грн), будет применяться коэффициент 0,5;

к части пенсии, превышающей 11 ПМ (25 971 грн) и не превышающей 13 ПМ (30 693 грн), – 0,4;

к части пенсии, превышающей 13 ПМ (30 693 грн) и не превышающей 17 ПМ (40 137 грн), – 0,3;

к части пенсии, превышающей 17 ПМ (40 137 грн) и не превышающей 21 ПМ (49 581 грн), – 0,2;

к части пенсии, превышающей 21 ПМ (49 581 грн), – 0,1.

Однако эти ограничения начали массово отменять в судах.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине в результате реформы 2017 года все будущие пенсии снизили почти на треть. Сейчас украинец со средней зарплатой (18,8 тыс. грн) и полным стажем может претендовать на пенсию в размере всего 4,7 тыс. грн.

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