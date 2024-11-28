Прокурор из Офиса ГПУ через суд потребовал доплатить ему полмиллиона гривен пенсии: судья принял неожиданное решение

Прокурор Офиса генерального прокурора Сергей Гарасим пытался через суд получить от Пенсионного фонда более полумиллиона гривен пенсии. Однако Харьковский окружной административный суд оставил иск без удовлетворения.

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Решение суда зарегистрировано 20 ноября 2024-го (производство П/520/27471/24). Прокурор потребовал от Главного управления Пенсионного фонда в Харьковской области заплатить ему задолженность за период с 31.12.2020 по 31.12.2021 в размере 575,4 тыс. грн. А с 2022-го осуществить перерасчет пенсии. Ему назначили пенсию в размере 90% от размера зарплаты (для этого он обращался в суд), но не выплачивают такую пенсию, потому что он продолжает работать в прокуратуре.

"Истец отмечает, что поскольку размер месячной пенсии в соответствии с решением суда составляет 47 957,13 грн (90 % от 53 285,70 грн), то, соответственно, задолженность по выплате истцу пенсии за 12 месяцев составляет 575 485,56 грн. Также , истец отметил, что, учитывая, что с 01.01.2022 пенсия выплачивается в размере 6 542,03 грн., он недополучает ежемесячно 41 415,1 грн", – говорится в материалах дела.

Представители Пенсионного фонда отметили, что на период, пока он продолжает работать в прокуратуре, ему платят пенсию по общим правилам. А уже после увольнения пенсию перечислят по специальному закону. То есть сейчас ему платят 6,5 тыс. грн, а после увольнения будут платить пенсию уже в размере 41,4 тыс. грн. грн.

"Истец (Сергей Герасим, – Ред.) подал в суд ответ на отзыв, в котором отметил, что возражает против доводов, изложенных ответчиком в отзыве на исковое заявление. Отметил, что отсутствие соответствующего финансирования не увольняет государство в лице уполномоченного органа Пенсионного фонда Украины от обязанности произвести такую выплату. позицию, изложенную в исковом заявлении, и просил удовлетворить иск", - говорится в материалах дела.

Суд рассмотрел дело и принял неожиданное решение. Если в схожих исках, с которыми ознакомился OBOZ.UA, суды поддерживают истцов, то на этот раз отказался поддержать иск. Как говорится в решении, согласно абзацу 4 части 15 статьи 86 Закона № 1697-VII с 1 января 2018 года, на время работы пенсия за выслугу лет не выплачивается.

Согласно декларации Гарасима, в прошлом году его зарплата составила 1 188 535 грн (99 044 грн в месяц). Что интересно, его жена Наталья Засовенко тоже работает в Офисе генерального прокурора и получает такую же зарплату. Пенсия прокурора за прошлый год составила 76 236 грн (6,3 тыс. грн в месяц).

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине проводят проверку всех представителей органов власти, во время полномасштабной войны получивших инвалидность. Речь идет о 1146 человек. Проверку решили провести после скандалов по коррупции в медико-социальных экспертных комиссиях (МСЭК).

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