Прокурор из Киева через суд заставил учесть в стаж учебу в России, чтобы получить большую пенсию

Прокурор первого отдела процессуального руководства Киевской городской прокуратуры Дмитрий Вул выиграл иск против Пенсионного фонда в Житомирской области. Правоохранителю учтут в стаж половину срока обучения в российском учебном заведении (Уральской государственной юридической академии), за счет чего стаж увеличится. Проработав всего 22 года и шесть месяцев прокурор обратился за пенсией.

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Судья Житомирского окружного административного суда Ольга Лавренчук, рассмотрев материалы дела, частично удовлетворила иск прокурора. "Обязать Главное управление Пенсионного фонда Украины в Житомирской области повторно рассмотреть заявление от 07.05.2024 и принять решение с учетом выводов суда и причислив половину периода обучения в Уральской государственные юридические академии к выслуге лет, что дает право на пенсию согласно ч. 6 ст. 86 Закона Украины "О прокуратуре", – говорится в решении суда.

Дмитрий Вул требовал назначить ему пенсию согласно закону "О прокуратуре" в редакции, которая действовала по состоянию на 24.10.2001, а именно в размере 90% от суммы месячного (действующего) заработка, исчисленного за последние 24 календарных месяца работы подряд перед обращением. В декларации Дмитрия Вула говорится, что его заработная плата по состоянию за прошлый год достигала 1 млн 105 тыс. 42 грн. То есть, ежемесячно он зарабатывал около 92 тыс. грн. Если бы пенсию посчитали так, как говорится в исковом заявлении, он ежемесячно получал бы около 82,8 тыс. грн.

Дмитрий Вул в органах прокуратуры работает с октября 2001 года по настоящее время. С сентября 2020 занимает должность прокурора первого отдела процессуального руководства при производстве досудебного расследования территориальными органами полиции и поддержания публичного обвинения управления надзора за соблюдением законов Национальной полицией Украины и органами, которые ведут борьбу с организованной и транснациональной преступностью Киевской городской городской.

Закон о прокуратуре разрешает в стаж прокурорам учитывать половину периода обучения в высших учебных заведениях. Однако Вул учился в РФ, поэтому ПФУ не смогли подтвердить это обучение. "С 01 января 2023 года РФ прекратила участие в Соглашении о гарантиях прав граждан государств-участников Содружества Независимых Государств в области пенсионного обеспечения от 13 марта 1992 года. Пенсия гражданам, проживавшим/работавшим на территории российской федерации, назначаются на условиях, определенных Законом Украины от 09.07.2003 №1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", – говорится в материалах дела.

Отметим, в Украине прокуроры имеют право на пенсию в размере от 60% зарплаты при условии, что их общий стаж работы составляет от 25 лет, из которых 15 лет - работа в прокуратуре. Средний пенсионный возраст прокурора составляет 47 лет.

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