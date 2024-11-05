Проехал на желтый – останешься без удостоверения: для водителей в Украине готовят новые наказания

В Украине могут ввести усиленные наказания для водителей за повторные нарушения правил дорожного движения, в частности, за несоблюдение приоритета пешеходов на переходах и проезд на запрещающий сигнал светофора. За систематические нарушения водителей будут штрафовать до 2550 грн и будут лишать прав до одного года.

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Об этом говорится в законопроекте №12172, который подала группа народных депутатов, преимущественно из фракции "Слуга народа", среди которых председатель Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас. Инициатива включает в себя новые штрафы, лишение водительских прав и изменение механизмов административной ответственности, чтобы обеспечить более эффективный контроль на дорогах и уменьшить количество опасных инцидентов.

Проект закона предлагает внести изменения в статью 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП). Изменения предусматривают новые санкции для водителей, повторно нарушающих правила:

штраф за повторное нарушение: за нарушение правил проезда пешеходных переходов, несоблюдение приоритета пешеходов на нерегулируемых переходах, проезд на запрещающий сигнал светофора или жест регулятора предусмотрен штраф в размере 60 не облагаемых налогом минимумов (1020 гривен), если нарушение совершено повторно в течение года;

за нарушение правил проезда пешеходных переходов, несоблюдение приоритета пешеходов на нерегулируемых переходах, проезд на запрещающий сигнал светофора или жест регулятора предусмотрен штраф в размере 60 не облагаемых налогом минимумов (1020 гривен), если нарушение совершено повторно в течение года; штраф и лишение прав за рецидив: если водитель уже дважды привлекался к административной ответственности за аналогичные нарушения в течение года, он будет оштрафован на 150 не облагаемых налогом минимумов (2550 гривен) и может потерять водительское удостоверение на срок от шести месяцев до одного года.

В законопроекте предусмотрено, что если водителя третий раз за год задержат за проезд на желтый или красный сигнал светофора, он обязательно потеряет права на период от шести месяцев до года. Изменения статьи 22 КУоАП также отменяют возможность ограничиваться устными замечаниями для таких нарушений, что усугубляет серьезность ответственности за несоблюдение ПДД.

Все административные дела о повторных нарушениях будут вправе рассматривать Национальная полиция и военная инспекция безопасности дорожного движения Военной службы правопорядка ВСУ. При этом окончательные решения при рецидивах будут принимать суды.

Авторы законопроекта ссылаются на результаты исследований, проведенных общественными организациями и национальными практиками стран ЕС, которые доказывают эффективность более жестких санкций в отношении повторных нарушителей. Пока в Украине не хватает действенных инструментов так называемого "специального сдерживания" – методов влияния на поведение рецидивистов, которых обычные штрафы не останавливают. Законопроект направлен на изменение административного подхода, чтобы эффективнее бороться с нарушениями на систематически повторяющихся дорогах.

Ужесточение ответственности для рецидивистов может помочь уменьшить количество опасных ситуаций на дорогах и снизить общую аварийность. Практика стран ЕС показывает, что повышенные штрафы и лишение прав за повторные нарушения являются действенными мерами по улучшению дорожной безопасности. Успешная имплементация таких норм в Украине способствует сохранению жизни и здоровья участников дорожного движения, а также повышению общей культуры поведения водителей.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения грозит только административная ответственность – однако ее размер существенный. Так, по законодательству штраф может составить от 17 до 51 тыс. грн – в зависимости от тяжести нарушения.

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