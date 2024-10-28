Украинцев штрафуют на 51 тысячу: за что наказывают водителей

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения грозит только административная ответственность, однако размер ее существенный. Так, по законодательству, штраф может составить от 17 до 51 тыс. грн – в зависимости от тяжести нарушения.

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Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях (КУоАП), за первое такое нарушение водителю светит штраф в 17 тыс. грн, а также лишение права управления транспортными средствами сроком на 1 год.

Впрочем, это самое легкое наказание. Каждый следующий подобный проступок влечет за собой увеличение штрафа, а также дополнительную ответственность.

В частности, при повторном нарушении в течение года штраф увеличится до 34 000 грн. А управлять транспортными средствами запретят на 3 года. Кроме того, у водителя могут изъять транспортное средство.

При третьем нарушении в течение года штраф составит уже 51 000 грн. При этом также предусматривается:

запрет на управление транспортными средствами на 10 лет;

конфискация имеющегося в частной собственности нарушителя транспорта.

Впрочем, существует и возможность альтернативного наказания – административный арест на 15 суток с лишением права управления транспортными средствами сроком на 10 лет. А также с конфискацией транспортного средства, находящегося в частной собственности нарушителя.

Украинцев хотят штрафовать на 34 тысячи

В то же время, в Украине могут начать штрафовать за превышение транспортом допустимого уровня шума. Размер наказания предполагается установить на уровне 17 000 грн, а за повторное нарушение придется платить уже 34 000 грн.

Соответствующий законопроект №9564 подан в Верховную Раду. В повестку дня парламента документ был включен в начале февраля. Соответственно, народные депутаты могут его рассмотреть в любое время.

В объяснительной записке к документу отмечается: необходимость введения штрафа обусловлена тем, что некоторые водители устанавливают на свои транспортные средства оборудование, использование которого приводит к значительному увеличению шума от работы двигателя. Что:

нарушает "тишину и покой граждан";

вызывает недовольство общества.

Усугубляет же ситуацию, подчеркивается, то, что "во время военного положения такие шумовые звуки похожи на звуки вражеских беспилотных летальных аппаратов". Чем создают представление об авиационной и ракетной опасности, "отвлекая Вооруженные силы и правоохранителей".

Согласно законопроекту, за нарушение правил шумового режима планируется применять штрафы и лишать водительского удостоверения. В частности:

за первое нарушение предусмотрен штраф в 17 000 грн;

за повторное – штраф в 34 000 грн и лишение права на управление транспортным средства на срок от 3 до 6 месяцев.

Впрочем, право на управление могут и не отобрать. В частности, в законопроекте прописано, что за повторное нарушение можно будет отделаться лишь штрафом.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, автовладельцы, решившие установить газобаллонное оборудование (ГБО), должны осуществить перерегистрацию своего авто – если ее не пройти, можно получить штраф. Для этого необходимо обратиться в любой сервисный центр МВД в 10-дневный срок после переоборудования транспортного средства. С собой нужно иметь пакет документов – среди них паспорт гражданина Украины или ID-карту, а также регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

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