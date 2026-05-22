Украинцы продают свои зубы мудрости в интернете: сколько на этом можно заработать

Украинцы начали продавать в интернете зубы мудрости. Цены на них стартуют от 300 грн, но есть и более дорогие варианты. В сети гадают, зачем нужно покупать такой необычный товар, и уже придумали несколько гипотез.

На нестандартные продажи обратили внимание в Threads, где разгорелась целая дискуссия. OBOZ.UA проверил онлайн-платформу объявлений и действительно нашел такие "лоты" в продаже.

По запросу "зуб мудрости" с поиском по всей Украине 22 мая показывало сразу 42 объявления – все о продаже. Не все из них оказались релевантными – в список также попали несколько книг, вышивки, а также объявления об услугах стоматологов.

Цены на последние выставленные зубы колеблются от 550 грн за штуку ("мелкий опт", продают сразу 4 штуки за 2200 грн) до 1000 грн за один зуб. В более старых предложениях можно найти зубы и по 300 грн.

Многие комментаторы в соцсетях при этом признались, что не знали о возможности продать свои зубы. Некоторые даже пожалели, что не смогли таким образом компенсировать часть расходов на удаление.

Зачем продают зубы мудрости

Удивленные пользователи соцсетей в шутку предложили свои варианты, зачем продавать зуб мудрости после удаления. В список самых популярных гипотез вошли такие:

стоматологи используют удаленные зубы для обучения;

из них делают бусы и другие украшения;

зубы применяют в магических практиках;

их можно подбросить на место преступления.

Часть пользователей, вероятно, имеющих отношение к стоматологии подтвердила, что зубы действительно нужны для практических занятий. Однако, по их словам, такой материал можно получить и бесплатно.

Кроме того, вариант с изготовлением украшений тоже оказался не просто фантазией. Одна из пользовательниц рассказала короткую историю о девушке, которая носила именно такие бусы.

То есть на самом деле зубы мудрости могут купить стоматологи и студенты медицинских вузов для практики (хотя, скорее, они получат их бесплатно). Также необычным товаром могут заинтересоваться мастера, занимающиеся изготовлением неформальных украшений и сувениров.

