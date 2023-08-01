ПриватБанк заблокировал зарплату ITшника: требует предоставить документы и отказывается вернуть деньги сразу 

ПриватБанк заблокировал зарплату ITшника, которую он получал от компании из ОАЭ на свой счет физлица-предпринимателя ("ФОП"). В рамках финансового мониторинга у него запросили стркутуру собственности компании и сканы документов владельцев.

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"Первые полгода все было нормально, но зарплата за июнь была заблокирована финансовым мониторингом. В ответ я предоставил файлы контракта и регистрационные документы компании в ОАЭ, на что получил отказ и требование предоставить структуру собственности компании и сканы документов основных владельцев", – пожаловался ITшник на специализированном форуме "Минфин".

Зарплата фактически "зависла". Банк отказывается зачислять ее на счет без всех документов, также деньги не могут вернуть отправителю (это должно произойти автоматически через два месяца).

"Интересно то, что я открыл счет в УкрСиббанке и следующая зарплата пришла без проблем после предоставления простого инвойса, но ПриватБанк не заинтересован в том, чтобы облегчить жизнь предпринимателя... Сейчас жду, чтобы деньги вернулись отправителю и мне перечислили их в другой банк. После этого закрою все счета в "Привате" и оборву с ними любые связи", – возмутился клиент банка.

В ПриватБанке на жалобу отреагировали и пообещали связаться с клиентом для того, чтобы предоставить ему помощь. При этом финансовый мониторинг должны проводитьв все банки, руководствуясь законами и нормативными актами.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, куда нужно жаловаться на банки и обменники, если они отказываются принимать валюту. Финансовые учреждения получают лицензию и должны следовать правилам работы на рынке.

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