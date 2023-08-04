ПриватБанк раздает украинцам помощь в размере более 6 тысяч гривен: кто получит

ПриватБанк раздает украинцам финансовую помощь от международной гуманитарной организации CARE через PrivatMoney. Размер помощи составляет 6600 грн и выплачивается одним платежем.

Видео дня

Об этом сообщили на странице ПриватБанка в Telegram. Помощь получат внутренне перемещенные лица, временно проживающие и зарегистрированные в определенных CARE общинах Ивано-Франковской, Винницкой и Одесской областей.

Обязательным условием отбора была принадлежность лиц к одной из категорий уязвимости, среди которых многодетные семьи (трое и более детей до 18 лет, люди с инвалидностью (I-II группа), неполные семьи (в которых один взрослый самостоятельно удерживается и заботится о ребенке или детях), люди старше 60 лет, семьи, члены которых имеют хронические заболевания и семьи с беременными женщинами и кормящими женщинами. были вынуждены изменить место жительства, но не имеют вышеупомянутых критериев уязвимости.

Поддержка по программе CARE предусмотрена на три месяца, размер пособия на одного члена семьи будет составлять 2220 грн в месяц, однако вся сумма будет выплачиваться одним платежом: 6660 грн на каждого члена семьи.Выплата пособий будет производиться через платежную систему PrivatMoney. Средства будут автоматически перечислены на банковскую карту бенефициара.

Если у получателя нет зарегистрированной банковской карты или при регистрации неправильно указаны ее реквизиты, он получает смс сообщение с контрольным номером перевода PrivatMoney. По этому номеру денежную помощь через платежную систему PrivatMoney можно будет получить на карту ПриватБанка в Приват24, терминалах самообслуживания, банкомате, отделении ПриватБанка или по телефону 3700.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как происходит арест банковских счетов украинцев. Новые правила вступили в силу 6 мая.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!