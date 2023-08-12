ПриватБанк без предупреждения закрыл счет: "я осталась без денег"

ПриватБанк, как и любой другой банк, имеет право без согласия клиента разорвать с ним сотрудничество. При этом остаток средств на счету должны по заявлению уже бывшего клиента перевести туда, куда он укажет.

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На закрытие счета без предупреждения пожаловалась одна из клиентов "Привата" на специализированном форуме "Минфин". "Нахожусь за границей. Приват24 пользовалась на регулярной основе, но однажды просто не смогла туда зайти. Попробовала через браузер. Банк запросил актуализацию данных. Все пофоткала, ответила на все вопросы. Прошло несколько дней, ничего не изменилось, в онлайн-банкинг доступ не появился", – заявилна она.

По ее словам, общая сумма на счетах около 20 000 грн. "Плюс на счет "Привата" я получала алименты на ребенка и пенсию по инвалидности. Из-за границы счета изменить не могу для выплат, воспользоваться своими деньгами не могу и телепортироваться в отделение банка тоже не могу...Я осталась без денег", – пожаловалась клиентка.

В банке разъяснили, что карту могли заблокировать в случае, если клиент отказался проводить фотопроверку. Это делается для того, чтобы защититься от возможного мошенничества, незаконного использования банковского счета.

"Если клиент не пройдет фотопроверку, а с карты и дальше будет происходить снятие наличных денег за рубежом, банк может принять решение о расторжении деловых отношений", – пояснили в ПриватБанке.

Клиента нужно проверять, если:

объем наличных операций по счетам не соответствует типичному объему для такого клиента;

постоянно проходят операции с наличностью на крупные округленные суммы ;

; клиент регулярно меняет мелкие банкноты на крупные.

Всего в перечне несколько десятков критериев. Но при этом свои внутренние условия есть и у самих банков. НБУ создает только общие правила, а финучреждение имеет право их ужесточить или адаптировать под себя, не нарушая принципы постановления и закона.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине продлили срок подачи заявлений на получение помощи в 5000 грн лицам, пострадавшим от подтопления в результате подрыва врагом Каховской ГЭС. Теперь это можно сделать не до 31 августа, а до 31 октября включительно.

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