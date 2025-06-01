Принесут большие деньги? Удастся ли разбогатеть на старых монетах СССР

Не все старые монеты ценные – в т.ч. времен СССР. Большинство таких копеек, которые украинцы до сих пор могут найти, к примеру, в старых кошельках, ни что иное, как просто куски металла. А потому продать их за большие деньги не выйдет.

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Как рассказал OBOZ.UA редактор сайта "Монеты-Ягодки" Виталий Ткач, такие монеты нумизматы купить все же могут – но за символическую 1 грн. И то лишь если они будут в хорошем состоянии.

"С высокой вероятностью это будет ржавая монета. Это, а также то, что она может быть еще и потемневшей, стоимости не прибавляет. Напротив – снижает", – отметил эксперт.

Как понять, является монета ценной

Впрочем, признал он, некоторые экземпляры все же можно дорого продать. Например, отчеканенные из серебра или золота. Однако найти "в свободном доступе" их – или ценные разновидности других лет – практически нереально.

Более того, считает нумизмат, самостоятельно определить стоит ли имеющаяся монета каких-либо денег, вряд ли возможно. Ведь часто коллекционной ее делает малозаметная мелкая деталь, которую могут заметить только специалисты. Поэтому лучше показать копейку специалистам.

Чего стоят старые украинские монеты

Также не удастся разбогатеть и на большинстве старых украинских монет. Дело в том, что коллекционеры ценят только монеты:

Из драгоценных металлов – например, серебра или золота.

Редкие.

В то же время, отмечается, обычные оборотные украинские монеты не являются сокровищем – из-за своей "простоты" и массовости. А потому чтобы найти хоть сколь ценную, коллекционерам приходится перебрать целую гору копеек.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Нацбанк больше не планирует выпускать 50 копеек – ожидается, что следующий тираж монет этого номинала отчеканят под названием "шаги". Однако для этого народные депутаты должны поддержать идею о переименовании украинской разменной монеты.

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