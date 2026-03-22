Придется заплатить более 2 млн грн: украинцам рассказали, с какими штрафами можно столкнуться в Дубае

Украинцы, которые находятся в Дубае, могут столкнуться с высокими штрафами за нарушение правил дорожного движения, неправильную парковку или публикации в соцсетях без разрешения, причем суммы начинаются от 200 тысяч дирхамов (~2 млн грн). Больше всего штрафуют за неоплаченную парковку, пропуск поворота, нарушение лицензий и публичный контент без согласования с официальными органами.

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказала известная украинская телеведущая Василиса Фролова. Дубай, один из самых раскрученных мегаполисов мира, известен не только своей архитектурной роскошью и высокими доходами, но и строгой системой штрафов и лицензий, которые фактически управляют повседневной жизнью.

От бытовых мелочей до бизнес-процессов – все здесь опосредовано через финансовые обязательства. И именно на этом государство зарабатывает больше всего, превращая жизнь в баланс между комфортом и обязанностями.

"Вся жизнь здесь построена на штрафах, платить нужно за все, за каждый глоток воздуха, за каждое движение. Лицензии, разрешения, продление лицензий – всюду деньги. Машину оставил на минуту, не оплатив парковку – получаешь огромный штраф. Пропустил поворот – тут же камеры, всем управляет искусственный интеллект, и даже когда кажется, что камер нет, они есть, а штраф приходит", – отметила Фролова.

Она подчеркивает, что экономика Дубая построена на таких правилах – это и есть "скрытые налоги". Штрафы и лицензии обеспечивают стабильный доход города и его безопасность, даже если ощущение этой безопасности условное. Например, публикация видео в соцсетях без официального разрешения может обойтись в 200 тысяч дирхамов (примерно 2 млн гривен) и более, а за повторные нарушения предусмотрены реальные тюремные сроки.

По словам телеведущей, система контроля настолько совершенна, что даже в условиях, когда кажется, что камеры и контролирующие устройства отсутствуют, они все равно фиксируют нарушения. Отмечается, что это касается не только дорожного движения, но и бизнеса, лицензий и разрешений на любые виды деятельности.

"Мы уже привыкли жить среди этих правил и штрафов, и именно на этом страна зарабатывает больше всего. На всех лицензиях, разрешениях, штрафах – вот где скрытые налоги. Это и есть уникальность Дубая, экономика настроена так, чтобы сюда приезжали, зарабатывали, тратили и платили – за комфорт, за безопасность, даже если она, как сейчас, условная", – подчеркнула Фролова.

Фролова отмечает, что строгие правила изменили и ее саму, она стала более прагматичной, научилась ценить простые вещи, а мелкие нарушения больше не вызывают стресса. Жизнь в таких условиях заставляет планировать все финансовые действия и внимательно относиться к любому движению, ведь штрафы здесь чрезвычайно высоки.

Для экспатов, как она, дополнительным вызовом становится высокая стоимость жизни. Семья Фроловой тратит в месяц примерно 7-10 тысяч долларов (360-438 тысяч гривен), включая аренду жилья и образование для ребенка. Обучение в детском саду или школе стоит десятки тысяч дирхамов в год.

Согласно ее опыту, даже публикации в соцсетях строго контролируются, а нарушение правил в интернете могут обернуться колоссальными штрафами. Жизнь здесь – это постоянное взаимодействие с лицензиями и правилами, что делает Дубай примером системной организации, где финансовые обязательства стали неотъемлемой частью повседневности. Отсутствие постоянного гражданства для экспатов добавляет особого колорита, ведь в Дубае невозможно остаться на всю жизнь и стать гражданином, независимо от потраченных денег.

