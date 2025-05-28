Преступление под видом выгодной работы: как украинцам распознать опасные "вакансии"

Украинцам массово предлагают "легкий заработок" - просто дать свою карту якобы для переводов, но на самом деле это схема, в которой счет используют для отмывания денег, финансирования терроризма или онлайн-казино. Работает она просто: вы сдаете карточку, деньги заходят и выходят, а виновным в преступлении становитесь именно вы.

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Об этом сообщает Госспецсвязи. В погоне за легким заработком некоторые соглашаются передать свою банковскую карточку "в аренду" или позволяет использовать счет для переводов.

Предложения звучат невинно, "ничего делать не надо - просто принимай деньги и передавай дальше". Но за этим часто скрывается одно - использование вас в качестве "денежного мула" в серьезных криминальных схемах. "Денежный мул" (англ. money mule) - это лицо, которое добровольно или бессознательно предоставляет доступ к своему банковскому счету третьим лицам. Такой счет становится посредником в переводе "грязных" средств, которые могут происходить от:

мошенничества (похищение средств других людей);

финансирования терроризма;

торговли наркотиками;

нелегальных онлайн-казино и букмекерских сайтов.

"Если сдал карточку - стал частью преступления. И #ТыВцьому, даже если думал, что просто помогаешь", - отмечают в информационной кампании киберполиции. Мошенники маскируют свою деятельность под легальные вакансии или инвестиционные предложения. Типичные признаки, что вас пытаются сделать "дропом":

в объявлении указано, что "работа" заключается в переводе средств;

нет четких профессиональных требований или обязанностей;

не требуется образование или опыт;

все взаимодействие - только онлайн;

обещают "высокий доход за минимум усилий".

Такие предложения - красный флажок. Они созданы для маскировки отмывания средств. Если ваша карта использовалась для преступной схемы, ответственность будете нести вы. Даже если вы не знали об истинной цели транзакций, правоохранители будут рассматривать вас как соучастника. Это может привести к:

уголовному производству;

замораживанию счетов;

проблемам с банковской репутацией;

включению в черные списки финансовых учреждений.

Что делать, если вы стали мишенью

не передавайте никому свою карту или банковские реквизиты, даже близким людям - это персональная ответственность;

даже близким людям - это персональная ответственность; если вам предложили подозрительную "работу" - немедленно обратитесь в киберполицию;

если уже предоставили доступ к счету - свяжитесь с банком и заблокируйте карту.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, мошенники в Украине начали массово звонить пенсионерам, представляясь работниками Пенсионного фонда. Они под видом перерасчета выплат выманивают данные карты Ощадбанка и SMS-код, после чего списывают все средства с банковского счета.

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