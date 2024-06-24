Правительство Германии изменило решение относительно украинских беженцев: чего ожидать

Правительство Германии отвергло идею депортации безработных украинских беженцев, учитывая опасность в Украине из-за постоянных российских атак. Германия продолжает активно поддерживать Украину, оказывая военную и финансовую помощь.

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Об этом пишет NTV ссылаясь на представителя Федерального Министерства иностранных дел Германии (МИД). Он подчеркнул, что ситуация в Украине остается критической. Россия ежедневно атакует цели по всей стране, в частности, пытается разрушить инфраструктуру на западе. "Поэтому я не знаю, где в Украине должно быть безопасное место ", – подчеркнул он.

Это заявление прозвучало после высказывания немецкого политика Александра Добриндта, который отметил, что украинские беженцы должны либо найти работу в Германии, либо вернуться в безопасные районы Украины, где они смогут внести свой вклад в восстановление родины. Однако представитель правительства подчеркнул, что нынешние обстоятельства в Украине не позволяют говорить о безопасных местах для возвращения.

Добриндт также заявлял, что через два года после начала войны должен применяться новый принцип в отношении украинских беженцев. Политик отмечал, что такие люди должны трудоустроиться или покинуть Германию.

Кроме того, он выражал возмущение, что за счет денег налогоплательщиков очень многие в Германии получают социальную помощь. Поэтому немецкому правительству нужны более сильные обязательства по беженцам, когда речь идет о трудоустройстве.

С начала российской агрессии против Украины Германия стала одним из основных поставщиков военной помощи украинским защитникам. Объем ее поддержки является одной из важнейших из всех европейских стран. Военная помощь включает в себя поставки оружия, амуниции, медицинского оборудования и другие жизненно необходимые ресурсы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украина получит от партнеров дополнительную помощь по восстановлению энергетики и гуманитарные цели. В частности, США выделят 1,5 млрд долларов, которые будут направлены через USAID и Государственный департамент.

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