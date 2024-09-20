Правила расчета помощи для ВПЛ изменили: что важно знать переселенцам

Правительство изменило принцип определения состава семьи внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), урегулировав ситуацию, когда супруги не проживают вместе как семья или кто-то из них остался и временно оккупированной территории. Это позволит некоторым переселенцам получить помощь на проживание и продолжить выплаты.

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Об этом сообщили специалисты Юридического советника ВПЛ. Они отметили, что соответствующие изменения были приняты с постановлением Кабмина от 30.08.2024 г. №989 и могут оказать положительное влияние на правоприменение.

В силу изменения вступили 1 сентября. Начиная с этой даты из состава семьи ВПЛ были исключены лица, которые:

не проживают вместе с получателями и не связаны с ними общим бытом, что подтверждено документально;

платят алименты;

пропали без вести;

находятся в плену;

находятся за границей;

депортированы за пределы Украины;

находятся на временно оккупированных территориях из перечня, утвержденного Министерством по реинтеграции временно оккупированных территорий.

Кроме того, в состав семьи ВПЛ не включаются лица, призванные на военную службу в соответствии с Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Также для оказания помощи не будут учитывать тех, кто непосредственно участвует в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ в составе ВСУ, других военных формирований, образованных в соответствии с законом. Эксперты назвали это изменение положительным, поскольку оно снимает проблемный вопрос подтверждения дохода военнослужащего.

Также изменился принцип расчета среднемесячного совокупного дохода семьи ВПЛ. Теперь в него будут включаться доходы жены и мужа (отца и матери), независимо от места их фактического проживания на территории Украины. Впрочем, не будет учитываться доход лиц, которые:

платят алименты;

пропали без вести;

находятся в плену;

находятся за границей;

депортированы за пределы Украины;

находятся на временно оккупированных территориях.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в августе правительство продлило выплаты ВПЛ помощи на жительство от государства еще на шесть месяцев – до февраля 2025 года. Выплаты будут продолжены автоматически, поэтому тем, кто их получал, не придется дополнительно никуда обращаться.

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