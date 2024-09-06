После какого перевода банк обязательно ограничит счет: что нужно знать украинцам

В Украине банки массово блокируют карты клиентов после операции с криптовалютой на p2p платформах (где расчет происходит с одной карты физлица на карту другого физлица). Такие операции часто используют мошенники, которые пытаются отмыть полученные незаконным путем средства. Если же провести р2р с таким мошенником, банк может заблокировать счет.

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Об одном из таких случаев клиент ПриватБанка написал на специализированном форуме Минфин. "Я перевел деньги за криптовалюту, а человек от третьего лица сбросил мне скриншот переписки на бирже Binance. Сразу после перевода моя карта была заблокирована, поскольку человек, переведший деньги, пожаловался на меня – на мошенничество", – написал клиент "Привата".

Существуют десятки или даже сотни способов, как можно завладеть чужим счетом или уговорить жертву перевести свои средства. Мошенники часто используют счета "мулов" (то есть покупают у украинцев их банковские карты с доступом к приложению и используют его для того, чтобы получить от жертвы средства и сразу же их вывести).

Лучший способ "вывести" украденное – купить криптовалюту. Если вы решили продать свой биткоин без участия биржи а непосредственно продавцу, вы легко можете наткнуться на мошенника. Ему нужно как можно быстрее вывести средства с карты, пока жертва не успела пожаловаться в банк и полицию. Преступник готов заплатить за ваш биткоин даже больше рыночной цены. Главное – избавиться от ворованных средств и получить криптовалюту, которую невозможно проследить.

Однако после такой продажи биткоина ваш счет непременно заблокируют. Жертва мошеннической схемы обратится в банк и в полицию. Проследят ваши сделки, и окажется, что украденные средства перевели именно на ваш счет.

В службе поддержки ПриватБанка OBOZ.UA объяснили: счет могут разблокировать после проверки. "Может быть блокирование перевода, но это остановка операции. Тогда вам придет сообщение с просьбой предоставить документы для разблокирования транзакции", – рассказывает сотрудница службы поддержки OBOZ.UA. Если предоставить банку всю необходимую информацию, перевод (или счет) разблокируется.

Ранее OBOZ.UA писал, что Днепровский суд Киева принял решение обязать ПриватБанк вернуть клиенту 10,1 тыс. грн. В иске клиент банка заявил, что нигде не подписывал условия использования кредитного лимита, потому считает, что ставка 3,5% незаконна.

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