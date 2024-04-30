Помощь на ребенка одиноким родителям: как получить деньги и какие суммы ждать

Украинские одинокие родители и усыновители могут получить денежную помощь от государства, подав онлайн заявление на портале "Действие" или обращаясь в соответствующие органы с необходимыми документами. Сумма такой выплаты в 2024 году составляет от 2563 до 3028 гривен ежемесячно.

Об этом идет речь на правительственном портале. Пособие на детей одиноким родителям назначается независимо от получения других видов помощи.

Кто имеет право на денежную помощь

Эта помощь направлена на облегчение материального положения лиц, воспитывающих детей без соответствующей поддержки. На денежные выплаты могут рассчитывать:

одинокие матери (не состоящие в браке);

(не состоящие в браке); одинокие усыновители, если в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует запись об отце (матери), или запись об отце (матери) проведена в установленном порядке органом государственной регистрации актов гражданского состояния по указанию матери (отца, усыновителя) ребенка.

Как получить услугу

Для получения денежной помощи следует обратиться в орган социальной защиты или Центр предоставления административных услуг или уполномоченного должностного лица исполнительного органа сельского, городского совета с необходимыми документами.

Также, получить услугу можно онлайн на портале "Действие". Для этого следует выполнить следующие шаги:

в строке поиска ввести " Помощь на ребенка одинокой матери или отцу ";

"; зайти на страницу услуги и нажать " Подать заявление ";

"; выбрать основание для получения пособия;

указать данные ребенка , на который хотите получать помощь;

, на который хотите получать помощь; выбрать способ получения пособия.

Статус рассмотрения заявления будет отображаться в вашем личном кабинете на портале "Действие". Также вы получите уведомление о рассмотрении вашего заявления на электронную почту.

Размер помощи

Выплаты зависят от возраста ребенка. Максимальный размер пособия на детей одиноким родителям в 2024 году составляет:

для ребенка до 6 лет – 2563 грн;

для ребенка от 6 до 18 лет – 3196 грн;

для ребенка от 18 до 23 лет при условии обучения в вузе на стационаре – 3028 грн.

Какие документы необходимы

Чтобы получить выплату, нужно подать определенный перечень документов в указанные выше инстанции. А именно:

заявление о назначении социальной помощи;

о назначении социальной помощи; выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния о рождении ребенка;

из Государственного реестра актов гражданского состояния о рождении ребенка; право на доходы;

копия свидетельства рождения ребенка;

ребенка; копия решения об усыновлении ребенка (для усыновителей);

ребенка (для усыновителей); справка о доходах;

копия свидетельства о смерти одного из супругов и справка о том, что ребенок не получает пенсию или государственную помощь по потере кормильца (при необходимости);

одного из супругов и справка о том, что ребенок не получает пенсию или государственную помощь по потере кормильца (при необходимости); копия справки учебного заведения по дневной или дуальной форме.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, приемные семьи, детские дома семейного типа и семьи опекунов могут получить финансовую помощь на детей, которые сейчас находятся за границей. Суммы пособия различаются в зависимости от страны пребывания детей и составляют от 25 до 40 тыс.грн.

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