Дети за границей могут рассчитывать на выплаты до 40 тыс. грн: что известно

Приемные семьи, детские дома семейного типа и семьи опекунов могут получить финансовую помощь на детей, которые сейчас находятся за границей. Суммы пособия различаются в зависимости от страны пребывания детей и составляют от 25 до 40 тыс.грн.

Об этом сообщила организация СОС Детские Городки. Денежные средства выплачиваются физическому лицу – законному представителю детей.

Кто и где может получить денежную помощь

Получить финансовую помощь можно в любом городе на территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий и зоны активных боевых действий. Получить помощь могут:

приемные семьи;

детские дома семейного типа;

семейного типа; семьи опекунов (попечителей) в семьи которых были устроены двое и более детей в возрасте до 18 лет, которые на момент обращения находятся за границей.

Сумма выплат

Средства будут выплачиваться законному представителю детей. Суммы выплат составляют:

25 000 грн выплачиваются лицу, в семью которого были устроены дети, которые на момент обращения находятся в Польше и других странах Восточной Европы (Болгария, Венгрия, Молдова, Румыния, Словакия, Чехия и т.д.).

35 000 грн выплачиваются лицу, в семью которого были устроены дети, которые на момент обращения находятся в Германии и других странах Западной и Северной Европы (Австрия, Бельгия, Великобритания, Ирландия, Нидерланды, Франция, Греция, Испания, Италия, Хорватия , Дания, Норвегия, Швеция, Латвия, Литва, Эстония и т.д.).

выплачиваются лицу, в семью которого были устроены дети, которые на момент обращения находятся в Германии и других странах Западной и Северной Европы (Австрия, Бельгия, Великобритания, Ирландия, Нидерланды, Франция, Греция, Испания, Италия, Хорватия , Дания, Норвегия, Швеция, Латвия, Литва, Эстония и т.д.). 40 000 грн выплачиваются лицу, в семью которого были устроены дети, которые на момент обращения находятся в Турции, Грузии, Армении, Азербайджане и других странах, не указанных выше.

Как зарегистрироваться для получения помощи

1. Для участия в программе заявители, отвечающие указанным критериям, обращаются в уполномоченные органы и службы по делам детей по месту своего пребывания.

2. Уполномоченные органы и службы по делам детей направляют официальное письмо-обращение о предоставлении денежной помощи по электронному адресу организации.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, ко Дню независимости Украины украинцы получат единовременную выплату, максимальная сумма которой составляет 3100 гривен. Эти выплаты предусмотрены для лиц с инвалидностью, бывших узников концлагерей, а также для тех, кто стал инвалидом из-за общих заболеваний.

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