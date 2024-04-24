Дети за границей могут рассчитывать на выплаты до 40 тыс. грн: что известно
Приемные семьи, детские дома семейного типа и семьи опекунов могут получить финансовую помощь на детей, которые сейчас находятся за границей. Суммы пособия различаются в зависимости от страны пребывания детей и составляют от 25 до 40 тыс.грн.
Об этом сообщила организация СОС Детские Городки. Денежные средства выплачиваются физическому лицу – законному представителю детей.
Кто и где может получить денежную помощь
Получить финансовую помощь можно в любом городе на территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий и зоны активных боевых действий. Получить помощь могут:
- приемные семьи;
- детские дома семейного типа;
- семьи опекунов (попечителей) в семьи которых были устроены двое и более детей в возрасте до 18 лет, которые на момент обращения находятся за границей.
Сумма выплат
Средства будут выплачиваться законному представителю детей. Суммы выплат составляют:
- 25 000 грн выплачиваются лицу, в семью которого были устроены дети, которые на момент обращения находятся в Польше и других странах Восточной Европы (Болгария, Венгрия, Молдова, Румыния, Словакия, Чехия и т.д.).
- 35 000 грн выплачиваются лицу, в семью которого были устроены дети, которые на момент обращения находятся в Германии и других странах Западной и Северной Европы (Австрия, Бельгия, Великобритания, Ирландия, Нидерланды, Франция, Греция, Испания, Италия, Хорватия , Дания, Норвегия, Швеция, Латвия, Литва, Эстония и т.д.).
- 40 000 грн выплачиваются лицу, в семью которого были устроены дети, которые на момент обращения находятся в Турции, Грузии, Армении, Азербайджане и других странах, не указанных выше.
Как зарегистрироваться для получения помощи
1. Для участия в программе заявители, отвечающие указанным критериям, обращаются в уполномоченные органы и службы по делам детей по месту своего пребывания.
2. Уполномоченные органы и службы по делам детей направляют официальное письмо-обращение о предоставлении денежной помощи по электронному адресу организации.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, ко Дню независимости Украины украинцы получат единовременную выплату, максимальная сумма которой составляет 3100 гривен. Эти выплаты предусмотрены для лиц с инвалидностью, бывших узников концлагерей, а также для тех, кто стал инвалидом из-за общих заболеваний.
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