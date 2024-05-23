В Киеве продают шикарное поместье за 340 млн гривен: как выглядит жилье

В центре Киева выставили на продажу частный дом свыше 340 млн гривен. Недвижимость подойдет семье с несколькими детьми и позволит нанять няню, которая за ними будет ухаживать.

Согласно объявлению, которое разместили на одном из популярных сайтов, элитный дом расположен в Зверинце – один из самых элитных микрорайонов столицы в ее историческом центре. Его стоимость составляет 7,9 млн евро или более 341 млн гривен по курсу на 23 мая.

Площадь 3-этажного дома составляет 2399,7 кв. м. Также покупатель получит в собственность земельный участок на 0,1 га с ландшафтным дизайном. Кроме того, здесь есть домик для охраны со своим спальным местом и гараж для парковки двух автомобилей.

"Дом с уникальным авторским дизайном, укомплектован полностью мебелью и техникой", - описывают его нынешние владельцы.

Цокольный этаж содержит бассейн с сауной, баней и душем, музыкальную комнату, кухню, отдельную холодильную комнату с морозильными камерами, серверную и другие комнаты. На других этажах также есть отдельные спальни, огромная гостиная, зал с кинотеатром, большие гардеробные.

Дом рассчитан на многодетную семью – имеет три детские комнаты с санузлами, спальню для няни, а также игровую комнату для творчества и отдыха. Также собственно здание и прилегающая к нему территория находится под круглосуточной охраной и видеонаблюдением.

Также OBOZ.UA сообщал, что до 1 июля украинцы получат платежки за недвижимость от налоговой. Платить нужно за квартиры и дома, площадь которых превышает установленную норму. При этом плата взимается за каждый "лишний" квадратный метр.

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