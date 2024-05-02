Полмиллиона гривен за газовую плиту: кому из украинцев грозит 'космический' штраф

Украинцам, установившим газовые плиты и колонки, грозят штрафы до 500 тысяч гривен. Это произойдет при выявлении нарушений при учете и использовании природного газа.

Только в Днепропетровской области (включая город Днепр) с начала 2024 года зафиксировали 135 нарушений правил учета природного газа и целостности системы газоснабжения, сообщили в Днепровском филиале "Газсети". Нарушителям выписали штрафов более чем на 846 тысяч гривен.

Газовики назвали самые распространенные нарушения:

незаконные врезки;

изменение фактических показаний газовых счетчиков;

самостоятельное восстановление газоснабжения без соответствующих разрешений.

Размер штрафов и другие последствия для нарушителей

Согласно Кодексу газораспределительных систем за нелегальное использование газа недобросовестные потребители должны возместить ущерб, нанесенный газовому оператору. Размер штрафов варьируется от 3,5 тысяч до 500 тысяч гривен.

Газовики объяснили, что кража голубого топлива может обойтись злоумышленникам в десятки раз дороже, чем его легальное потребление. Кроме того, незаконное вмешательство в систему газоснабжения подвергает опасности самого нарушителя и его сожителей из-за истоков природного газа, которые могут привести не только к авариям, но и к травмированию и гибели людей.

Такие нарушения могут быть легко подмечены благодаря специальным техническим средствам. Если же потребитель откажется платить штраф, ему грозит суд, в результате которого ему придется выплатить еще и судебные издержки.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал о случившемся в Житомирской области, где на украинца наложили штраф в размере более 100 тыс. грн за поврежденный счетчик на газ. Такую сумму суд обязал его заплатить за компенсацию доначисленных объемов газа и за судебные сборы.

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