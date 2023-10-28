Украинца из-за "плохого" счетчика на газ оштрафовали на 100 тыс. грн: кто заплатит огромные суммы

Овручский районный суд Житомирской области обязал местного жителя заплатить штраф за газ в размере более 100 тыс. грн. Так, 99,1 тыс. грн придется заплатить за компенсацию доначисленных объемов газа и еще 2481 грн – судебного сбора. Таким образом клиента наказали за поврежденный счетчик на газ.

Об этом говорится в материалах дела №286/1384/23. Так, во время проверки счетчика Самгаз G-4 удалось зафиксировать нарушения. Приехала комиссия, составила акт нарушения, а клиент не обосновал свое несогласие в акте.

Уже на следующий месяц ему пришла платежка за газ в размере более 100 тыс. грн. Газовая компания посчитала, что в течение длительного периода клиент тратил столько газа, сколько предусмотрено нормативами. А так как они завышены, разница между показаниями счетчика и нормативами за определенное количество месяцев стоила клиенту более 100 тыс. грн.

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По закону ответчик платит не только доначисленную сумму, но и судебный сбор. В данном случае он составил 2481 грн.

"Взыскатьв пользу Акционерного общества "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗДЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ "ЖИТОМИРГАЗ", что находится в г. Житомир по ул. Фещенко-Чоповского, 35 ЕГРПОУ 03344071, задолженность в размере 99160,42 грн. и судебные издержки в размере 2481 грн", – говорится в решении суда.

Ранее OBOZ.UA писал, что украинцы могут получить долги за газ, даже если оплачивают счета. Достаточно неправильно указать информацию в реквизитах.

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