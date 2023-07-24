Покинутые поселения, в которых есть свет, вода и интернет: как живут некоторые украинские беженцы в Германии

Германия использует необитаемые поселения для размещения прибывающих в страну беженцев. В т.ч., украинских. По словам самих людей, несмотря на заброшенность, их дома оборудованы всем необходимым, а местные власти предоставляют всяческую помощь.

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Об этом говорится в материале DW. Там отмечают:

эти населенные пункты расположены на западе Германии;

жителей из них выселили ввиду добычи в этих местах бурого угля.

"Концерн RWE добывает бурый уголь в трех огромных карьерах. Недалеко от них расположены населенные пункты, некоторые из них заброшены уже от нескольких месяцев до нескольких лет. Дома местных жителей выкупил RWE, а их переселили в другие места, выплатив компенсацию. По первоначальному замыслу, опустевшие "села-призраки" подлежали сносу, но из-за планов Германии отказаться от добычи бурого угля будущее этих поселений туманно", – рассказывают авторы материала.

Они объясняют: дело в том, что добычу угля в этих местах планируют закрыть уже в скором времени. По плану это должно произойти до 2030 года.

Как живут беженцы

По словам авторов материала, в одном из поселений на дверях нескольких домов видны белые листы бумаги. На одном листе – список из украинских фамилий, на другом – арабские имена.

"В одном из таких домов живет молодая пара украинцев. Они живут в этой деревне с декабря 2022 года. Дом на одну семью сейчас занимают несколько человек – своего рода мини-общежитие для беженцев. Здесь украинская семья из Донбасса живет в соседстве с беженцами из Сирии", – говорится в материале.

По словам самих жильцов, в домах есть все необходимое для жизни. В частности:

свет;

вода;

отопление;

интернет;

мобильная связь.

Кроме того, еженедельно к ним приезжают представители коммунальных властей. Они помогают с документами и оказывают другую помощь.

Впрочем, есть и проблемы. В частности, украинских беженцев пока так и не направили на языковые курсы. Кроме того, в самом поселении нет:

магазинов;

аптек;

врачей.

В другом поселении еще осталось немного местных жителей – "хотя около 80% уже уехали, получив компенсацию". Для беженцев же здесь оборудовали:

общежитие – в здании старой школы;

обычные дома – "где-то в личное пользование, где-то в форме коммунального общежития".

"В селе есть свет, вода и отопление. Коммуникации не были разрушены, поскольку статус села был спорным из-за планов отказа от угля. Для беженцев, живущих здесь, организовали языковые и интеграционные курсы, а дети ходят в детский сад", – рассказывают авторы материала.

Как в Германии распределяют беженцев

Федеральные земли и коммуны Германии имеют квоты по приему беженцев. Распределение же людей происходит автоматически.

"Сотрудник центра никогда не знает, куда отправится тот или иной человек или семья до того момента, пока на экране компьютера не появится название конкретного населенного пункта", – объяснили в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, большинство мужчин в возрасте от 18 до 60 лет не имеют права покидать страну, что объясняет, почему 68% украинских беженцев – женщины. Поэтому стране нужно вернуть из-за границы женщин-беженок для экономического восстановления.

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