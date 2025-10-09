Поддержки, как раньше, больше не будет: украинцам объяснили, от каких беженцев хочет избавиться ЕС

Страны Европы хотят оставить у себя беженцев из Украины не пенсионного или предпенсионного возраста, а экономически активных граждан, которые будут работать и платить налоги. Зато для остальных создадут условия, при которых оставаться в Евросоюзе им будет дискомфортно.

Видео дня

Об этом на телеканале "Киев24" заявила директор социологического центра "Социоинформ" Наталья Зайцева-Чипак. Она подчеркнула, что именно поэтому Европа помогает восстанавливать гражданскую инфраструктуру Украины.

Поддержки, как раньше, уже не будет

"В европейских странах возникла уже такая четкая установка на то, что либо вы работаете, интегрируетесь в эту систему, работаете, платите налоги и можете оставаться. Или, если вы не хотите интегрироваться, мы будем создавать условия, не депортацию, но создавать условия, в которых вам будет уже дискомфортно продолжать жизнь. Такой поддержки, как в начале войны, не будет", – говорит Зайцева-Чипак.

Она подчеркнула, что преференции в Европе получают только те беженцы, которые работают, зарабатывают и являются экономически выгодными. Именно они могут получить спецстатус, вид на гражданство, или даже гражданство.

Социолог прогнозирует, что в ЕС будут оставлять детей, молодежь и трудоустроенных украинцев. В общем, она описывает политику Евросоюза в отношении украинцев как "работай и живи в Европе или возвращайся в Украину".

"Для тех людей, которые им не нужны, они создают очень комфортные условия для переезда. У нас есть план Ukraine Facility, они будут отстраивать жилье, общежития, вот чтобы, например, люди пенсионного или предпенсионного возраста ехали обратно в Украину", – говорит эксперт.

Украинцам будут платить до 10 тыс. евро за возвращение

В Ирландии планируют повысить выплаты для беженцев, которые добровольно покидают страну. Министр юстиции Джим О'Каллаган сообщил, что размер таких выплат может вырасти до 2,5 тыс. евро для отдельных лиц и до 10 тыс. евро для семей, что делает программу более привлекательной для тех, кто планирует добровольный отъезд.

Власти стремятся поддерживать открытую экономику и общество, что является ключевым фактором для роста страны. В то же время стране нужны четкие и действенные правила в сфере миграции, и предложенная инициатива Министерства юстиции может стать важным шагом в этом направлении.

Повышение выплат может стимулировать добровольное возвращение тех беженцев, которые готовы покинуть страну, одновременно уменьшая финансовую нагрузку на государство, связанную с принудительными депортациями. Для правительства это еще и способ балансировать между открытостью страны и соблюдением правил иммиграционной политики.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Швейцарии прекратят автоматически предоставлять статус защиты S всем искателям убежища из Украины. Теперь на защиту не смогут рассчитывать беженцы, прибывшие из семи областей на западе страны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!