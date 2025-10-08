Из страны Европы начнут выгонять украинцев: кому грозит депортация

В Швейцарии прекратят автоматически предоставлять статус защиты S всем искателям убежища из Украины. Теперь на защиту не смогут рассчитывать беженцы, прибывшие из семи областей на западе страны.

Как сообщает SRF, соответствующее предложение от крупнейшей политсилы в парламенте 8 октября принял Федеральный совет Швейцарии. Новые правила начнут действовать с ноября.

Подробности

Парламент признал некоторые области Украины безопасными для возвращения, поэтому искателей убежища из Украины начнут различать в зависимости от региона их происхождения. Правительство страны признало, что гражданам Украины "допустимо" вернуться в некоторые области, к ним относятся:

Волынская;

Ривненская;

Львовская;

Тернопольская;

Закарпатская;

Ивано-Франковская;

Черновицкая.

По подсчетам экспертов, из перечисленных областей происходят чуть более 5% украинцев, уже получивших статус S в Швейцарии. Впрочем, предполагается, что условия будут распространяться только на новоприбывших граждан.

Статус S предоставляет украинским гражданам право на быстрое убежище без прохождения длительных процедур. Они могут выезжать за границу и возвращаться в Швейцарию без оформления разрешения на поездку, а также искать оплачиваемую работу или заниматься самозанятым трудом без периода ожидания.

Кому грозит депортация

Как отмечается, Секретариат по миграции (SEM) продолжит рассматривать каждую заявку индивидуально. Тем, кто получит отказ из-за региона происхождения, могут объявить о депортации.

Впрочем, поскольку в среднесрочной перспективе устойчивая стабилизация в Украине "не представляется реалистичной", из страны будут выдворять только тех беженцев, для кого это юридически и фактически возможно. Если их возвращение будет слишком рискованным или сложным, им могут предоставить временную поддержку в Швейцарии или же предложить подать заявки на убежище в странах Евросоюза.

Согласно принятому решению, новые правила начнут действовать с 1 ноября. В целом для тех, кто уже получил статус S, он останется в силе как минимум до марта 2027 года.

