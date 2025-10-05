Страна ЕС значительно увеличит выплаты для беженцев: какое условие придется выполнить

В Ирландии планируют повысить выплаты для беженцев, которые добровольно покидают страну, до €2500 для лиц и до €10 000 для семей. Министры считают, что это поможет сделать иммиграционную систему более эффективной и ускорит процесс возвращения мигрантов.

Об этом пишет Ukraine Pulse. Министр юстиции Джим О'Каллаган (Jim O'Callaghan) сообщил, что размер таких выплат может вырасти до €2500 для отдельных лиц идо €10 000 для семей, что делает программу более привлекательной для тех, кто планирует добровольный отъезд. Информация об этом была опубликована dublinlive и Ukraine Pulse.

Поддержку инициативе министра юстиции выразил министр финансов Паскаль Донохью (Paschal Donohoe). Во время конференции в Карлоу, организованной партией Fine Gael для представителей малого и среднего бизнеса, он отметил, что повышенные выплаты могут стать действенным механизмом для повышения эффективности ирландской иммиграционной системы.

"Мы понимаем, что депортации играют важную роль в обеспечении справедливой и эффективной миграционной системы. Однако процесс депортации является дорогостоящим и длительным. Министр О'Каллаган сейчас исследует способы, которые помогут сделать возвращение мигрантов более быстрым и более эффективным", – подчеркнул Донохью.

По словам министра финансов, правительство Ирландии стремится поддерживать открытую экономику и общество, что является ключевым фактором для роста страны. В то же время стране нужны четкие и действенные правила в сфере миграции, и предложенная инициатива Министерства юстиции может стать важным шагом в этом направлении.

Эксперты отмечают, что повышение выплат может стимулировать добровольное возвращение тех беженцев, которые готовы покинуть страну, одновременно уменьшая финансовую нагрузку на государство, связанную с принудительными депортациями. Для правительства это еще и способ балансировать между открытостью страны и соблюдением правил иммиграционной политики.

Инициатива также отражает стремление Ирландии сочетать гуманитарный подход с экономической целесообразностью. По предварительным оценкам, новые условия выплат могут поощрить большее количество беженцев к добровольному возвращению, сократив длительные административные процедуры и расходы.

Дополнительно правительство Ирландии отмечает, что поддержка открытой экономики и инвестирование в развитие страны остаются приоритетными задачами. Инициатива Министерства юстиции призвана обеспечить баланс между интересами государства, экономикой и правами беженцев, создавая прозрачные и эффективные механизмы возвращения.

