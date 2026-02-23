Подчиненный получил от генпрокурора Украины квартиру в центре Киева: НАБУ расследует возможную взятку

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) зарегистрировало производство по квартире в центре Киева, которую получил прокурор Александр Ганилов. Жилье могло быть взяткой за его участие в делах против детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова и нардепа Федора Христенко.

Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции (ЦПК), представители которого и подали заявление о регистрации производства. Речь идет о служебной квартире площадью 110 кв. м, расположенной в Печерском районе столицы.

Квартира – через два дня после сделку с Христенко

Квартиру прокурор Офиса генерального прокурора Александр Ганилов получил в ноябре прошлого года по приказу генпрокурора Руслана Кравченко. В ЦПК это считаю "взяткой" за участие Ганилова в двух скандальных делах:

против детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова , который находился в составе группы, документировавшей злоупотребления в операции "Мидас" о многомиллиардной коррупции в энергетике;

, который находился в составе группы, документировавшей злоупотребления в операции "Мидас" о многомиллиардной коррупции в энергетике; об обеспечении сделки следствия с народным депутатом от запрещенной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Федором Христенко, которого обвиняли в государственной измене.

"Примечательно, что генпрокурор Кравченко подписал этот приказ всего через несколько дней после того, как Ганилов подписал сомнительное соглашение о признании виновности с народным депутатом от запрещенной партии ОПЗЖ Федором Христенко", – отмечает заместитель исполнительного директора ЦПК Елена Щербань.

НАБУ будет расследовать "взятку"

Учитывая это, ЦПК направил в НАБУ заявление о совершении уголовного преступления, на основании которого было зарегистрировано уголовное производство о возможном получении Ганиловым неправомерной выгоды в особо крупных размерах.

"Когда генеральный прокурор предоставляет подчиненному квартиру сразу после нужных процессуальных решений – это выглядит как возможная взятка, а не служебное обеспечение. Когда же силовые органы используют для давления на детективов НАБУ – это уже не правосудие, а злоупотребление властью. Если эти факты подтвердятся, речь идет о преступлении, которое должно получить надлежащую правовую оценку независимо от должностей и фамилий", – добавляет Елена Щербань.

В ЦПК предполагают, что в июле 2025 года в Украине создали преступную группировку с целью атаки и дискредитации НАБУ и САП как месть за дело "Мидас", в результате которого были возбуждены дела против экс-вице-премьера Алексея Чернышова, бизнесмена Тимура Миндича и других фигурантов из окружения президента Владимира Зеленского. В группировку могли входить экс-руководитель Офиса президента Андрей Ермак, экс-глава СБУ Василий Малюк, первый заместитель председателя СБУ Александр Поклад и бывший первый заместитель начальника ДЗНД СБУ Сергей Дука и их подчиненные.

Как уже сообщал OBOZ.UA, НАБУ вручило подозрения четырем фигурантам дела о нанесении государству ущерба на более 700 млн грн преступной организацией, возглавляемой экс-главой Фонда государственного имущества. Сейчас следствие по делу завершено, а разоблачение самой схемы стало одним из самых громких в истории антикоррупционных органов.

