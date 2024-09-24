Под запретом сигареты, "электронки" и кальяны: сколько придется заплатить за курение в общественных местах

В Украине запрещено курить не только классические сигареты, но и электронные устройства для нагрева табака в общественных местах, таких как детские площадки, остановки, вокзалы и рестораны. За нарушение закона предусмотрены штрафы : от 51 до 340 грн. для курящих и до 15 000 грн. для заведений.

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OBOZ.UA разобрался, сколько придется заплатить украинцам за курение в общественных местах. С 11 июля 2023 г. в Украине вступила в силу обновленная редакция Закона Украины №2899-IV о защите населения от вреда табачного дыма.

Курение табачных изделий, включая электронные сигареты и устройства для нагрева табака, запрещено в большом количестве мест. Это касается не только заведений общепита, но и многих общественных локаций. Список мест, где курить запрещен:

детские площадки;

остановки общественного транспорта и транспорт общего пользования (включая такси);

и транспорт общего пользования (включая такси); подземные переходы;

аэропорты и вокзалы;

и помещение заведений ресторанного хозяйства, гостиниц и общежитий;

территории учреждений здравоохранения, учебных заведений и физической культуры;

подъезды жилых домов , лифты и таксофоны;

, и помещение органов государственной власти и местного самоуправления.

Таким образом, фактически все общественные места становятся зонами, где курение табачных изделий, включая электронные, строго запрещено. Это правило распространяется как на классические сигареты, так и альтернативные устройства для нагрева табака.

Одним из ключевых элементов новых правил является введение административной ответственности за курение в запрещенных местах. За первое нарушение предусмотрен штраф от 51 до 170 гривен. При повторном нарушении в течение года штраф может вырасти до 340 гривен.

Интересно, что ответственность несет не только курильщик, но и заведение или учреждение, на территории которого произошло нарушение. Штрафы для заведений значительно выше:

для ресторанов, кафе и других общепитов: 3 000 гривен за первое нарушение и 15 000 гривен за следующее;

за первое нарушение и за следующее; для других общественных мест: 1000 гривен за первое нарушение и 10000 гривен за повторное.

Несмотря на широкие ограничения, закон оставляет несколько мест, где курение остается разрешенным. Это частные дома, автомобили (если у них нет детей), а также специально отведенные места в аэропортах. На летних террасах кафе и ресторанов, не имеющих крыши и более двух стен, курение также разрешено, но только при условии, что это не противоречит правилам конкретного заведения.

Основной целью таких жестких мер является защита населения от влияния табачного дыма и популяризация здорового образа жизни. Вторичный табачный дым, вдыхаемый некурящими, может быть даже опаснее вдыхаемого курильщиками, поскольку он содержит большое количество вредных веществ.

Кроме этого, законодательные ограничения направлены на снижение уровня курения среди населения, особенно среди молодежи. Запрет на производство и продажу сигарет со вкусовыми добавками и витаминами призван уменьшить привлекательность табака.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, за нарушение комендантского часа в Украине предусмотрены штрафы от 170 до 510 грн, а также возможный административный арест до 15 суток. Верховная Рада рассматривала законопроект о повышении штрафов до 17 000 грн, но был отклонен.

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