По 1000 грн раздадут и в Украине, и за рубежом: кто может получить государственную выплату

Украинцы, которым исполнилось 18 лет в 2024–2026 годах, могут получить 998,40 грн (почти 1000 грн) в рамках программы єКнига, причем выплата доступна как тем, кто находится в Украине, так и гражданам, временно проживающим за рубежом. Подать заявку нужно через приложение Дія, а потратить средства на бумажные, электронные или аудиокниги на украинском языке необходимо в течение трех месяцев после их зачисления.

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Об этом сообщает Украинский институт книги (УИК). Главная цель программы — поддержать украинское книгоиздание, книжные магазины и авторов, а также стимулировать молодежь больше читать на украинском языке.

Кто может получить выплату

Право на государственную помощь имеют граждане Украины, которым исполнилось 18 лет в 2024, 2025 или 2026 году. При этом официальные условия программы позволяют подать заявку не только тем, кто находится на территории Украины.

Воспользоваться выплатой могут и украинцы, временно проживающие за рубежом, если они являются гражданами Украины, имеют регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП), а также ID-карту или биометрический заграничный паспорт, которые отображаются в приложении Дія.

В 2026 году размер помощи по программе составляет 998,40 гривен, деньги поступают на специальную виртуальную карту после одобрения заявки. Чтобы получить средства, необходимо:

авторизоваться в приложении Дія;

открыть специальную карту єКнига;

подать заявку;

дождаться её рассмотрения и зачисления средств.

Как правило, после подтверждения заявки деньги автоматически поступают на специальную карту, которой можно расплачиваться только за книжную продукцию.

На что можно потратить деньги

Использовать государственную помощь разрешается исключительно на приобретение книг на украинском языке. Приобрести можно:

бумажные книги;

электронные книги;

аудиокниги.

Покупки необходимо совершать в книжных магазинах и издательствах, присоединившихся к программе "еКнига". При этом средства имеют ограниченный срок действия. Использовать их нужно в течение трех месяцев после зачисления. Если этого не сделать, неиспользованные деньги вернутся в государственный бюджет.

Программа єКнига была создана для поддержки украинского книжного рынка, который испытал значительные трудности из-за войны. Благодаря государственной помощи молодые люди могут бесплатно приобретать современные украинские книги, а издательства и книжные магазины получают дополнительную поддержку.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинское правительство предлагает отменить налогообложение нового ежемесячного пособия єСадок. Если парламент поддержит такое предложение, родители смогут получать выплату в полном объеме без каких-либо удержаний — то есть 8000 вместо 6160 грн.

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