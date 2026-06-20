ПФУ неправильно индексировал пенсии всем: украинец добился повышения выплаты почти на 1,5 тысячи

Ивано-Франковский окружной административный суд обязал местное управление ПФУ пересчитать пенсию истца из-за неправильной индексации – ее увеличили с 14 168,75 до 15 628,46 грн. ПФУ, выполняя постановления правительства, первые три года не проводил полную индексацию пенсии.

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Об этом говорится в решении суда по делу 300/5906/25, вынесенном 17 июня 2026 года. Таким образом, истец получает пенсию еще с ноября 2021 года. При расчете пенсии была учтена средняя зарплата по стране в размере 10 846,37 грн.

Однако в 2023 и 2024 годах Пенсионный фонд отказался индексировать эту базу на утвержденные коэффициенты (1,197 и 1,0796 соответственно). Вместо этого ведомство выплачивало пенсионеру ежемесячную доплату в размере всего 100 грн.

В марте 2025 года ПФУ, выполняя постановление правительства, вновь занизил коэффициент, применив 1,046 вместо положенных 1,115. В результате таких действий размер пенсии мужчины составил 14 168,75 грн.

В ПФУ утверждали, что, поскольку при назначении пенсии у истца изначально был более высокий показатель заработной платы, чем средний по стране для индексации, то в 2023–2024 годах его пенсия вообще не подлежала индексации, а расчеты на 2025 год проводились исключительно в соответствии с постановлениями Кабмина.

Суд признал действия Пенсионного фонда противоправными и обязал ГУ ПФУ в Ивано-Франковской области провести полный перерасчет с 1 марта 2025 года. В результате перерасчета полный размер пенсии должен увеличиться до 15 628,46 грн.

Почему Кабмин так индексирует пенсии

Украинцы, которые сейчас выходят на пенсию, получают значительно большие выплаты, чем условно "старые" пенсионеры. Представим, что пенсионер со средней зарплатой и 35 годами стажа вышел на пенсию в 2013 году. Во время реформы 2017 года его пенсию пересчитали. Тогда всем пенсионерам выплаты рассчитали исходя из средней зарплаты по стране в размере 3764,4 грн. Далее ежегодно эту цифру увеличивали при индексации (кроме 2018 года, который прошел без индексации).

Таким образом, украинец со средней зарплатой и 35 годами стажа в 2017 году после перерасчета получил выплату в размере 1317,5 грн. С того момента его выплату индексировали семь раз. Сейчас в его пенсии учтена зарплатная база в размере 8913,8 грн. И без учета возможных доплат он может рассчитывать на выплату в размере 3119,8 грн. Если этому пенсионеру исполнилось 60 лет в 2013 году, то сейчас ему уже 72 года. Вместе с возрастной доплатой размер пенсии составляет от 3240 грн.

Такой же пенсионер, выходящий на пенсию со средней зарплатой и 35-летним стажем, в этом году будет иметь зарплатную базу в размере 15 057,09 грн. Следовательно, его пенсия составит 5269,9 грн. То есть он гарантированно будет получать больше, чем тот пенсионер, который выполнил те же условия (имел среднюю зарплату и 35 лет стажа), но вышел на пенсию раньше.

И чтобы сократить разрыв в суммах выплат между старыми и новыми пенсионерами, вместо того чтобы повысить меньшие пенсии, решили как минимум несколько лет не индексировать более высокие пенсии.

Как ранее писал OBOZ.UA, украинцы могут узнать примерный размер своей пенсии благодаря официальному порталу ПФУ. При этом, если эта сумма слишком мала, у каждого работника есть ряд инструментов, которые позволят увеличить выплату.

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