Переселенка оформила выплату через "Дію" и не указала область: теперь ей нужно вернуть в бюджет 75 тыс. грн

Киевский районный суд Одессы удовлетворил иск Департамента труда и социальной политики Одесского городского совета и обязал переселенку вернуть в бюджет 75 тыс. грн помощи. Украинка через "Дію" зарегистрировала себя и ребенка в качестве переселенки, при этом она указана место регистрации - Широковская территориальная община, не указав область и район.

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Женщина получила выплату так, будто речь идет о Широковской территориальной общине в Николаевской области, которая была включена в перечень территориальных общин, расположенных в районе проведения военных (боевых) действий. Однако на самом деле женщина имела в виду Широковскую территориальную общину Днепропетровской области. Об этом говорится в материалах дела №947/27988/24.

"Указанные обстоятельства стали известны в результате проведения верификации с Минфином в августе 2023 года. В связи с предоставлением заявительницей через портал Действие неполной информации о зарегистрированном месте жительства, пособие на жительство было назначено вместе с ребенком автоматически на центральном уровне некорректно и выплачивалось с 01.03 .2022 по 31.07.2023 в размере 5 тыс. грн ежемесячно", – говорится в материалах.

Поскольку женщина указала только название улицы с номером дома и название населенного пункта, ей была назначена выплата, на которую она не имела права. Получив ежемесячно средства, вскоре украинка потребовала вернуть средства.

"Взыскать в пользу Департамента труда и социальной политики Одесского городского совета сумму излишне выплаченной суммы пособия на проживание внутриперемещенного лица, за период с 01 мая 2022 года по 31 июля 2023 года в размере 75 тыс. грн", - говорится в решении суда. Кроме того, проверка установила, что женщина имела право на получение пособия на проживание только в марте-апреле 2022 года.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине в результате реформы 2017 года все будущие пенсии снизили почти на треть. В настоящее время украинец со средней зарплатой (18,8 тыс. грн.) и полным стажем может претендовать на пенсию в размере всего 4,7 тыс. грн.

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