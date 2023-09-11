Пенсию обязали вернуть в бюджет: ПФУ отсудил у украинца десятки тысяч гривен, он нарушил правило 

Коммунарский районный суд Запорожья обязал украинца вернуть 26,8 тыс. грн выплаченной пенсии в бюджет. Он получал пенсии по инвалидности, судебно-медицинская комиссия лишила его инвалидности, однако он продолжил получать выплату.

Видео дня

Как говорится в решении суда №333/4732/23, украинец незаконно получал пенсию с июля 2021-го по сентябрь 2022-го. Согласно письму коммунального учреждения "Областной центр медико-социальной экспертизы" Запорожского областного совета, поступившему в управление в ноябре 2021-го, стало известно, что ответчик не был признан инвалидом. Образовалась переплата пенсии в сумме 26 862 грн.

"Взыскать в пользу Главного управления Пенсионного фонда Украины в Запорожской области сумму переплаченной пенсии в размере 26 862 грн за период с 01.07.2021 по 31.08.2022 г. Заочное решение может быть пересмотрено принятым его судом по письменному заявлению ответчика. Заявление о пересмотре заочного решения может быть подано в течение 30 дней со дня его провозглашения", – говорится в решении суда.

По каким причинам могут забрать пенсию:

если есть ошибка в фамилии;

если выплаты получили по фальшивым документам;

если какое-то время жили за границей;

если не получали выплату 6 месяцев;

если вы переселенец и сменили место проживания.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как происходит арест банковских счетов украинцев. Новые правила вступили в силу 6 мая.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!