Пенсионный фонд после обращения может выплатить сразу шесть пенсий: кто имеет на это право и как оформить

В Украине действующий закон предусматривает возможность получить сразу шесть пенсий авансом. Это касается только тех пенсионеров, которые планируют выехать из страны. Накануне выезда необходимо обратиться в территориальное управление ПФУ по месту постоянного проживания.

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Об этом говорится в разъяснении ПФУ. Так, шесть пенсий выплачиваются считая с месяца, следующего за месяцем снятия с учета по месту постоянного проживания. "Гражданам, которые планируют выехать за границу, необходимо обратиться лично в территориальное управление Пенсионного фонда Украины по месту своего постоянного проживания", - объясняют в ПФУ.

В ПФУ необходимо предоставить:

заявление (установленного образца);

паспорт гражданина Украины для выезда за границу с соответствующей записью о выезде на постоянное место жительства за границу, или паспортный документ иностранца, или документ, удостоверяющий личность без гражданства (п. 2.25 Порядка представления и оформления документов для назначения (перерасчета) пенсий в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", утвержденного постановлением Пенсионного фонда Украины от 25.11.2005 № 22-1 (с изменениями);

справку о снятии с регистрации места жительства в Украине.

Денежная помощь в случае выезда пенсионера на постоянное место жительства за границу выплачивается органами Пенсионного фонда путем зачисления на текущий счет получателя в уполномоченном банке.

Сколько получают пенсионеры

По состоянию на апрель 2025 года средняя пенсия украинца, который вышел на пенсию по общим правилам, составляет 6085,7 грн. В то же время фактический размер прожиточного минимума для пенсионера уже в феврале составил 6685 грн. То есть минимальный набор товаров и услуг, необходимый для физиологического выживания, простому пенсионеру (не получающему спецпенсию) недоступен.

Нынешние пенсионеры получают выплаты за счет украинцев, которые работают и платят ЕСВ. В идеале двое работников должны содержать одного пенсионера (такое соотношение - условный идеал, которого в современных условиях в Украине достичь невозможно). В правительстве отмечают, что "идеальным" считается соотношение, при котором 10 пенсионеров содержатся за счет 15 работников - тогда бюджет ПФУ можно было бы сбалансировать и обеспечить существенное повышение пенсий.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 2026 года ужесточат требования к стажу для выхода на пенсию. Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 лет увеличат с 32 до 33 лет. В то же время для выхода на пенсию в 63 года вместо 22 лет необходимо иметь 23 года стажа.

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