Пенсионный фонд обновил цифры: какую пенсию можно получить со средней зарплатой. Сумма удивит

Пенсионный фонд Украины опубликовал обновленную статистику средних зарплат, с которых уплачены взносы. Этот показатель влияет и на размер выплат. Так, украинцы, которые выходят на пенсию в 2025-м, будут получать выплату, в которой будет учтена средняя зарплата за три года в размере 15 056 грн.

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Как подсчитал OBOZ.UA, таким образом, со средней зарплатой и 35 годами стажа можно рассчитывать на пенсию в размере всего около 5 269 грн. С зарплатой в 10 тыс. грн можно получить пенсию в размере всего около 2423 грн.

Какие пенсии получат украинцы

2,7 млн. пенсионеров получают до 3 тыс. грн пенсии. Еще 1,8 млн – от 3 тыс. до 4 тыс. грн и 1,9 млн пенсионеров – от 4 тыс. до 5 тыс. грн. Следовательно, на сумму до 5 тыс. грн получают 6,4 млн пенсионеров (62,1% от общего количества).

В то же время фактический прожиточный минимум для потерявшего трудоспособность человека составляет уже более 6,5 тыс. человек. грн на человека. То есть все украинские пенсионеры, которые получают меньше указанной суммы, находятся за чертой бедности.

Как увеличить пенсию

Любой украинский может увеличить размер будущей пенсии. И речь не только о том, чтобы получать большую зарплату или работать дольше. Еще один вариант – войти на заслуженный отдых позже.

Если добровольно не оформлять выплату в 60 лет, а дождаться 65 лет и 7 месяцев, надбавка будет в размере 50%. Это следует из 29-й статьи Закона "Об общеобязательном пенсионном страховании". По закону, если украинец самостоятельно принимает решение выйти на пенсию позже, его выплата будет увеличена на определенный процент. Да:

если отсрочить пенсию на период до пяти лет – за каждый месяц без пенсии размер выплаты будет увеличен на 0,5%;

если отсрочить пенсию на период от пяти лет – за каждый месяц без пенсии размер выплаты будет увеличен на 0,75%.

То есть, украинец, который выйдет на пенсию на 5 лет и 7 месяцев позже, сможет получить надбавку к пенсии в размере около 50%. Допустим, если по формуле вы заработали на пенсию в размере 5 тыс. и решили продолжить работать и обратитесь за выплатой в 65 лет и 7 месяцев, ваша пенсия будет составлять уже 7,5 лет.

Как ранее писал OBOZ.UA, Одесский окружной административный суд удовлетворил иск бывшего замруководителя Измаильской местной прокуратуры Одесской области Николая Рашкова. 2 января 2025 года ему назначили пенсию задним числом, начиная с июня 2023 года (на тот момент ему было 39 лет). Рашков будет получать прокурорскую пенсию, имея всего 15 лет и 6 месяцев прокурорского стажа.

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