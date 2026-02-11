Пенсионный фонд массово рассылает украинцам важные сообщения: что нужно знать

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) повторно направляет пенсионерам и получателям страховых выплат напоминание пройти физическую идентификацию и подать сообщение о неполучении выплат от РФ, особенно тем, кто находится на временно оккупированных территориях (ВОТ) или за рубежом. Все эти процедуры можно выполнить дистанционно через веб-портал или мобильное приложение фонда.

Об этом официально сообщил ПФУ. Повторные напоминания направлены после обработки данных в январе 2026 года и доступны в персональных кабинетах пользователей на веб-портале электронных услуг Фонда.

Особое внимание уделено тем пенсионерам, которые находятся на временно оккупированных территориях (ВОТ) или выехали за границу, и не прошли физическую идентификацию до 31 декабря 2025 года. Также сообщение получили лица, которые в 2025 году уже прошли идентификацию, но не подали подтверждение о том, что они не получали выплаты от РФ.

В таких случаях Пенсионный фонд подчеркивает необходимость сделать это в кратчайшие сроки, чтобы избежать проблем с начислением пенсий и страховых выплат. В сообщениях, присланных через веб-портал и мобильное приложение, содержатся активные ссылки и инструкции, как пройти физическую идентификацию и подать соответствующие документы.

Отмечается, что это делает процесс максимально прозрачным и доступным для получателей пенсий независимо от их места пребывания. Для удобства граждан ПФУ предоставляет пошаговые инструкции:

На веб-портале Пенсионного фонда Украины:

перейдите на сайт www.portal.pfu.gov.ua;

авторизуйтесь с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), Дія.Підпису или ID.GOV.UA.

в меню выберите раздел "Мои сообщения";

перейдите в подраздел "Индивидуальные сообщения" и ознакомьтесь с текстом напоминания.

В мобильном приложении "Пенсионный фонд Украины":

авторизуйтесь одним из доступных способов: КЭП, Дія.Підпис или ID.GOV.UA.

во вкладке "Сообщение" проверьте последнее отправленное сообщение и ознакомьтесь с его содержанием.

Пенсионный фонд подчеркивает, что своевременное прохождение физической идентификации и представление сообщений о неполучении выплат от РФ являются обязательными для обеспечения регулярного начисления пенсий и страховых выплат. Благодаря электронным сервисам граждане могут выполнить все необходимые действия дистанционно, не посещая отделения фонда лично.

