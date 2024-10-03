Пенсионеров ждет неприятный сюрприз: какое неожиданное решение о выплатах приняли в правительстве

Экономия бюджетных средств в следующем году коснется беднейших украинцев: тех, кто получает близкие к минимальным пенсиям и минимальные зарплаты. Правительство отошло от первой версии законопроекта о повышении налогов и значительно ослабило его, отказавшись, в частности, от повышения НДС. На социалке решили сэкономить: размер минимальной пенсии заморозят в 2025-м на уровне 2361 грн.

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Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Так, согласно данным Минфина, в 2025 году на социалку планируют потратить 419,2 млрд грн, а в этом году в уточненном бюджете заложено 483,5 млрд. А в 2023-м – 479,9 млрд. Социальные расходы росли ежегодно: даже после начала полномасштабной войны.

"Это вынужденная ситуация. Наверное, не смогли компенсировать катастрофический дефицит бюджета и вынуждены были идти на эти шаги. Если в 2025-м вдруг будет какой-то резерв, возможно, будут незапланированно повышать стандарты. Все будет зависеть от ситуации на фронте", – рассказывает заведующая отделом. исследование качества жизни Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины Людмила Черенько.

В Украине минимальная пенсия составляет 2361 грн. За два года (2024 и 2025) совокупная инфляция может составлять около 14,6%. Следовательно, для того чтобы минимальная пенсия находилась на том же реальном уровне (с учетом роста цен), ее размер должен увеличиться до 2705,7 грн.

"Понятно, что когда долгое время идет такое ограничение населения в любых потребностях, кроме сугубо физиологических, накапливается очень много проблем. Это, в частности, несвоевременное получение медицинских услуг, а также элементарные бытовые проблемы. Конечно, это серьезная ситуация. Главное – чтобы хватало" на физиологическую выживаемость. Данные показывают, что в 2023-м по сравнению с 2021-м возросло почти в 7 раз количество тех, у кого доходы ниже официального прожиточного минимума", – говорит Черенько.

Кроме "замораживания" минимальных пенсий правительство пойдет еще на один шаг: начнет возвращать те пенсии, которые не были сняты со счета в течение года, если речь идет о переселенцах. Также средства могут забрать у пенсионеров-переселенцев, не прошедших идентификацию.

Как ранее писал OBOZ.UA, прожиточный минимум для взрослого с учетом обязательных платежей составляет 9170,4 грн. Следовательно, минимальная зарплата в 8000 грн не позволяет работающему заплатить даже за минимальный набор продуктов и услуг. Прожиточный минимум на ребенка до 6 лет – 6341,21 грн, на ребенка от 6 лет – 7925,62 грн.

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