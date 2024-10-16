Пенсионерам дали 10 дней: за что обяжут вернуть часть выплаты в бюджет

В Украине пенсионеры обязаны информировать ПФУ о существенных изменениях в своей жизни. Например, в случае трудоустройства или увольнения с работы пенсионер в течение 10 дней должен уведомить об этом факте органы Пенсионного фонда. Без такого уведомления может быть выплачена лишняя сумма, которую затем обязут вернуть в бюджет (т.н. штраф).

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Об этом сообщают в ПФУ. Соответствующее требование содержится в ч.2 ст.16 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Несообщение или несвоевременное уведомление о трудоустройстве (или регистрации предпринимательской деятельности) приводит к незаконным выплатам пенсионных средств, подлежащих обязательному возвращению органам ПФУ.

После уведомления об увольнении с работы пенсионеры приобретают право на надбавки и повышение, предусмотренные только для неработающих лиц. К примеру, неработающим пенсионерам производится перерасчет пенсии в связи с повышением размера прожиточного минимума.

"Обращаем внимание пенсионеров, которые проходили регистрацию предпринимательской деятельности, но по разным причинам не занимались ею. Отсутствие дохода от предпринимательской деятельности не является основанием относить пенсионера к неработающему лицу. До того момента, пока не будет предоставлена информация о государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности ФЛП, лицо считается работающим пенсионером", – отмечают в фонде.

О дате трудоустройства, увольнении или прекращении регистрации предпринимательской деятельности пенсионеры сообщают органы ПФУ исключительно путем подачи заявления и документов, удостоверяющих соответствующие сведения (приказа или распоряжения о принятии/увольнении с работы, трудовой книжки с записью о трудоустройстве/увольнении, гражданско-правовом договоре и т.п.)

Как ранее писал OBOZ.UA, прожиточный минимум для взрослого с учетом обязательных платежей составляет 9170,4 грн. Следовательно, минимальная зарплата 8000 грн не позволяет работающему заплатить даже за минимальный набор продуктов и услуг. Прожиточный минимум на ребенка до 6 лет – 6341,21 грн., на ребенка от 6 лет – 7925,62 грн.

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