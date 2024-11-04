Пенсии "заберут" у тех, кто не пройдет идентификацию: кого это заденет

В Украине пенсионеры должны обязательно проходить идентификацию. В случае отсутствия выплаты могут быть приостановлены, однако они возобновятся после прохождения.

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Об этом пишет Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Там разъяснили, что в случае непрохождения идентификации пенсионные выплаты могут быть временно заморожены.

Это означает, что средства будут оставаться на счете пенсионера до того момента, пока не будет подтверждена его личность и право на получение выплат. Ранее большинство пенсионеров даже не замечали процедуры идентификации, поскольку она выполнялась автоматически при передаче пенсий почтальонами или при получении новой платежной карты для выплат.

В период карантина, введенного в связи с пандемией COVID-19, идентификация была временно отменена для некоторых категорий пенсионеров, в частности, для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), получивших этот статус до 24 февраля 2022 года. Однако сейчас это требование возобновлено, и ВПЛ должны пройти процедуру подтверждения статуса, как и другие пенсионеры.

Как и где пройти идентификацию пенсионерам

Чтобы обеспечить непрерывность пенсионных выплат, у пенсионеров есть возможность выбрать удобный для себя способ идентификации. ПФУ предлагает несколько вариантов, как можно подтвердить свое лицо:

ПФУ – пенсионеры могут обратиться в любое отделение ПФУ как в онлайн-формате, так и при личном посещении. Это удобно для тех, кто проживает вблизи отделений или имеет доступ в Интернет для онлайн регистрации;

– пенсионеры могут обратиться в любое отделение ПФУ как в онлайн-формате, так и при личном посещении. Это удобно для тех, кто проживает вблизи отделений или имеет доступ в Интернет для онлайн регистрации; АО "Сбербанк" – еще одной альтернативой является прохождение идентификации в любом отделении Сбербанка. Такой вариант подойдет тем, кто уже привык пользоваться банковскими услугами для пенсионных выплат;

– еще одной альтернативой является прохождение идентификации в любом отделении Сбербанка. Такой вариант подойдет тем, кто уже привык пользоваться банковскими услугами для пенсионных выплат; дипломатические учреждения за рубежом – для пенсионеров, которые находятся за пределами Украины, идентификация возможна в консульствах или посольствах;

– для пенсионеров, которые находятся за пределами Украины, идентификация возможна в консульствах или посольствах; видеоконференция – еще один удобный способ, доступный для многих граждан, это идентификация через видеосвязь. Важно лишь заранее договориться о времени проведения такой сессии со специалистом ПФУ, что позволяет избежать очередей и возможных затруднений с подключением.

Кто именно из пенсионеров обязан пройти идентификацию до конца года

Требование идентификации касается всех пенсионеров, независимо от места проживания и категории выплат, которые они получают. Однако особенно важно обратить внимание на эту процедуру для тех пенсионеров, которые являются ВПЛ и получили статус до 24 февраля 2022 года.

За время пандемии они были освобождены от обязательной идентификации, но сейчас должны пройти процедуру подтверждения личности во избежание приостановки выплат. Пройдя идентификацию в срок, они обеспечат себе непрерывные выплаты и спокойствие наличия пенсионных средств на счете.

Основные причины возобновления процедуры идентификации для пенсионеров

Возвращение к обязательной идентификации направлено на борьбу с мошенничеством в социальной сфере. По данным ПФУ, такие меры позволяют избегать случаев получения пенсионных средств на основе поддельных или недействительных данных, а также предотвратить возможные выплаты лицам, не имеющим права на получение пенсии.

Кроме того, процедура идентификации является важным инструментом поддержки прозрачности в социальной системе Украины. Контроль за фактическим пребыванием и статусом пенсионеров особенно важен для надлежащего распределения государственных средств, что способствует повышению эффективности бюджетного планирования.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, пенсия госслужащим в Украине назначается в размере 60% от зарплаты при наличии нужного стажа на госслужбе. Право на такую пенсию имеют мужчины с 62 лет и женщины, достигшие пенсионного возраста.

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