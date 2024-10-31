Пенсии госслужащих: как назначают выплаты и сколько платят

Пенсия госслужащим в Украине назначается в размере 60% от зарплаты при наличии нужного стажа на госслужбе. Право на такую пенсию имеют мужчины с 62 лет и женщины, достигшие пенсионного возраста.

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Об этом идет речь в материалах Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Согласно действующему Закону Украины "О государственной службе" №889, принятому 10 декабря 2015 года, пенсионное обеспечение для государственных служащих осуществляется в рамках Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Права на пенсию в соответствии со специальным законодательством сохранили только те госслужащие, которые на 1 мая 2016 года:

имели минимум 10 лет стажа на государственных должностях и занимали их к моменту указанной даты;

на государственных должностях и занимали их к моменту указанной даты; или имели не менее 20 лет стажа работы на госслужбе, независимо от фактического занятия должности на 1 мая 2016 года.

Также на специальную пенсию, согласно Постановлению Кабинета Министров Украины №622, могут претендовать:

мужчины, достигшие возраста 62 лет;

женщины, достигшие пенсионного возраста, определенного в статье 26 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Согласно действующему законодательству размер пенсии для государственных служащих составляет 60% от средней заработной платы, с которой были уплачены взносы на общеобязательное государственное социальное страхование. В случае, если на момент обращения лицо уже не занимает государственную должность, для расчета берется зарплата, которую она получала на последней должности на государственной службе.

Ранее, к изменениям в законодательстве, размер пенсии государственным служащим мог достигать до 90% от заработной платы, причем для чиновников пенсия не имела никаких ограничений по размеру. В 2015 году были установлены ограничения на максимальную пенсию для госслужащих – не более 10 прожиточных минимумов.

До 2023 года пенсии госслужащим не индексировались больше 10 лет. Однако в июле 2023 г. произошла первая индексация на 19%, а в 2024 году пенсии были повышены на 8%. Следует отметить, что обычные пенсии для граждан индексируются ежегодно с 1 марта, но для госслужащих и ученых повышение происходит только по отдельным постановлениям правительства.

Основное отличие заключается в размере пенсионных выплат, который для госслужащих определяется как фиксированный процент зарплаты. В частности, госслужащие получают 60% своей зарплаты, в то время как для других граждан Украины размер пенсии зависит от стажа работы и средней заработной платы за весь период трудовой деятельности.

Однако нынешние изменения в законодательстве предполагают значительное сокращение категорий лиц, которые смогут получить пенсию в будущем. Фактически такая пенсия доступна только тем служащим, которые уже имеют необходимый стаж или продолжали работать на госслужбе на момент внесения законодательных изменений в 2015 году.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине народные депутаты выходят на пенсию по тем же правилам, что и все украинцы. Большинство парламентариев пенсионного возраста получают около 20 тыс. грн. пенсии. Самый богатый пенсионер в Раде получает ежемесячно 186,9 тыс., однако за счет своего статуса судьи в отставке.

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