Пенсии вырастут не у всех украинцев: кто останется без повышения в 2024 году

В Украине ежегодное повышение пенсий проходит в несколько этапов. Однако ни один из них не затрагивает ряд категорий. В том числе это пенсионеры, которые не соответствуют ряду критериев (например, их выплаты превышают лимиты), а также бывшие работники прокуратуры и те, кто получает "спецпенсии".

Так, под мартовскую индексацию выплат попали 10 млн человек. Как пишет OBOZ.UA, в июне обновленные пенсии также получат "задним числом" работающие пенсионеры. Однако ни под один из пересмотров не подпадают такие категории граждан:

работающие пенсионеры, которые не накопили дополнительные 24 месяца страхового стажа;

страхового стажа; пенсионеры, которые получают пенсию выше установленного максимума в 23 610 грн ;

; бывшие сотрудники прокуратуры ;

; те, кто получает не пенсии по возрасту, а т. н. ежемесячное пожизненное денежное содержание (например, судьи). То же касается получателей соцпомощи вместо пенсии ввиду нехватки стажа.

Кроме стандартных повышений, украинцы также могут получать доплаты к пенсиям. Они рассчитываются исходя из возраста получателя:

пенсионеры в возрасте 70-75 лет могут рассчитывать на выплату до 300 грн;

75-80 лет – до 456 грн;

старше 80 лет – до 570 грн.

Но есть и дополнительное условие: для получения доплаты "по возрасту" основная пенсия должна быть ниже 10 340 грн. Если пенсионер уже получает больше этой суммы, дополнительных выплат не будет.

Как увеличить пенсию

В Украине можно увеличить размер будущей пенсии на более чем 50%. Для этого необходимо выйти на пенсию позже. Если добровольно не оформлять выплату в 60 лет, а дождаться возраста в 65 лет и 7 месяцев, прибавка будет в размере 50%.

Это следует из 29-й статьи Закона "Об общеобязательном пенсионном страховании". Согласно закону, если украинец самостоятельно принимает решение выйти на пенсию позже, его выплату увеличат на определенный процент. Так:

если отсрочить пенсию на период до пяти лет – за каждый месяц без пенсии размер выплаты увеличат на 0,5%;

если отсрочить пенсию на период от пяти лет – за каждый месяц без пенсии размер выплаты увеличат на 0,75%.

То есть украинец, который выйдет на пенсию на 5 лет и 7 месяцев позже, сможет получить прибавку к пенсии в размере около 50%.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как откладывать на пенсию =. Ведь даже со сравнительно высокой зарплатой пенсия будет на уровне 30% привычного дохода. При этом львиная доля украинцев могут получать сумму меньше фактического прожиточного минимума.

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