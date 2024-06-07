Заслуженный отдых в нищете? Почему украинцы должны собирать себе на пенсию с 20 лет, сколько платит государство и что делать

В Украине активно обсуждают заявление Минсоца с призывом к украинцам работать дольше и собирать на пенсию. Мол, солидарные пенсии никуда не денутся, однако они обеспечивают только гарантированный минимум, которого недостаточно для полноценной жизни.

Даже с относительно высокой зарплатой пенсия, которую можно получить на заслуженном отдыхе, будет на уровне 30% от привычного дохода. При этом львиная доля украинцев могут получать сумму меньше фактического прожиточного минимума.

О том, как экономить на пенсию и на какую выплату можно рассчитывать украинцам, читайте в материале OBOZ.UA.

На пенсию можно не рассчитывать?

Нет, солидарная пенсия останется в любом случае. Доход в размере не менее прожиточного минимума (расчетного, а не фактического) предусмотрен Конституцией. На самом деле в Минсоце сказали честно то, о чем и так все знают. Рассчитывать на достаточный уровень пенсии не стоит. Пенсионеры либо работают, имеют сбережения, получают помощь от детей и таким образом сохраняют более-менее привычный уровень жизни, либо на заслуженном отдыхе вынуждены экономить на всем. Более того, в Украине львиная доля пенсионеров находятся за чертой бедности.

Этой чертой принято считать фактический прожиточный минимум. В 2024 году в Украине он приблизится к отметке в 6 тыс. грн (точную цифру Минсоц не публикует, однако еще в прошлом году фактический прожиточный минимум превышал 5 тыс. грн и ежегодно растет по меньшей мере на уровень инфляции). По состоянию на данный момент (как свидетельствуют данные ПФУ) 62,6% украинцев получают пенсию менее 5 тыс. грн. То есть фактически они находятся на грани бедности.

"Если я хочу получать более высокую пенсию, то в моих интересах – дольше оставаться активным участником рынка труда. Во-первых, чем дольше я работаю и чем выше взносы в пенсионную систему я плачу, тем больше объем финансового ресурса, доступного к выплате пенсий уже сейчас. Во-вторых, чем дольше я плачу страховые взносы, тем больше это – из-за формулы счета пенсии – повышает ее размер", – заявила заместитель министра соцполитики Дарья Марчак.

И какая же пенсия у меня будет?

Пенсия зависит от зарплаты и стажа. Для каждого она считается индивидуально. Можно рассчитывать на выплату в размере около 30% от привычной зарплаты. Но иногда может быть меньше. К примеру, с зарплатой в 15 тыс. грн можно рассчитывать на пенсию в 4228,2 грн. Это меньше 30%. И это при условии, что у вас есть 35 лет стажа.

При таком же стаже и зарплате в 10 тыс. грн пенсия будет на уровне 3314 грн. Это больше 30%. С минимальной зарплатой в 8 тыс. грн и с 35 годами стажа можно рассчитывать на пенсию, размер которой составляет всего 2255 грн.

С зарплатой вдвое выше средней (это более 33 тыс. грн, по данным Пенсионного фонда) можно получить пенсию в 9491,5 грн. Согласно нормативам Международной организации труда, достаточной считается пенсия, размер которой составляет 40% от привычного заработка. Украине, к сожалению, до такого показателя далеко.

Если нужно самому собирать, зачем платить взносы в Пенсионный фонд?

Пенсии получают более 10 млн украинцев, и все они зависят от вкладов работающих. Действует солидарная пенсионная система. Если упростить, ее можно объяснить так: поколение детей со своих зарплат обеспечивает пенсии поколению родителей. И после смены поколений те, кто обеспечивал своих родителей, будут получать пенсии от поколения своих детей.

С зарплаты платят единый социальный взнос (ЕСВ) в 22%, большая часть которого уходит на пенсии. В этой солидарной системе есть две большие проблемы. Первая – демографическая. Когда количество работающих соответствует количеству пенсионеров, обеспечить достаточный уровень пенсий невозможно. К примеру, сейчас, согласно последним данным ПФУ, средняя зарплата, с которой уплачивается ЕСВ, составляет 15 433 грн.

ЕСВ с такой зарплаты составляет 3395 грн. Это та средняя пенсия, на которую хватит средств из вкладов. На самом же деле средняя пенсия в Украине – 5,7 тыс. грн. Недостающую сумму покрывают и из государственного бюджета. Если работающие вообще перестанут платить ЕСВ, современные пенсионеры останутся без выплат.

Вторая значительная проблема – низкий уровень официальных зарплат. Часть украинцев получают зарплату "в конвертах" и не платят ЕСВ в полном объеме. Кроме того, из-за значительных экономических проблем, отсталости, относительно низкой эффективности труда украинские работодатели не могут предложить зарплаты как в экономически развитых странах.

И как можно собрать на пенсию?

Чтобы получать пенсию на протяжении 20 лет, собирать на нее необходимо вдвое дольше – то есть 40 лет, рассказывает эксперт по вопросам пенсионного обеспечения OBOZ.UA Лидия Ткаченко. О пенсии нужно задумываться с 20-30 лет. В 50 лет собрать на достойную старость будет трудно.

"У нас 20-30-летние не думают о пенсии. Горизонт планирования очень невелик", – рассказывает руководитель отдела аналитики Concorde Capital Александр Паращий. Но даже если бы все 30-летние украинцы прислушались к совету Минсоца, инструментов для длительного накопления немного.

В Украине есть частные пенсионные фонды, но, когда нет фондового рынка, возможности вкладывать в акции стабильных компаний, когда в стране идет полномасштабная война, приумножить или хотя бы сохранить сбережения крайне сложно.

Есть следующие варианты:

собрать деньги и купить землю или квартиру, чтобы потом иметь доход, сдавая ее в аренду. Кроме того, это актив, который можно продать в любой момент. Недостатки: сначала необходимо собрать на покупку жилья или земли, а этот процесс может растянуться на десятилетия. Кроме того, в условиях полномасштабной войны остаются риски, что недвижимость будет разрушена обстрелами или окажется на оккупированной территории.

откладывать в валюте. В таком случае стоит покупать валюту сразу нескольких стран (лучше выбирать три разные валюты, две из которых – доллар и евро). Скопив достаточную сумму, средства лучше инвестировать (в том числе в куплю недвижимости).

В таком случае стоит покупать валюту сразу нескольких стран (лучше выбирать три разные валюты, две из которых – доллар и евро). Скопив достаточную сумму, средства лучше инвестировать (в том числе в куплю недвижимости). покупать ОВГЗ, открывать депозиты. Сейчас ОВГЗ (это фактически долг, который вы предоставляете государству) имеет высокую прибыльность. Также достаточно высоки депозитные ставки на вклады в гривне. Но и ОВГЗ, и банковские депозиты – инструмент для краткосрочных инвестиций.

Сейчас ОВГЗ (это фактически долг, который вы предоставляете государству) имеет высокую прибыльность. Также достаточно высоки депозитные ставки на вклады в гривне. Но и ОВГЗ, и банковские депозиты – инструмент для краткосрочных инвестиций. покупка золота. Банковское золото (его можно купить и продать в отделениях некоторых банков) за 5 лет подорожало с 33,7 тыс. до 90,8 тыс. грн за тройскую унцию (31,10348 грамма). При этом покупать золото даже выгоднее долларов.

"Особенность золота – оно не дает процентов и доходов. Расчет на то, что оно будет дорожать. Я бы не спешил покупать активы, которые за последние год-два-десять существенно выросли в цене. Это значит, что они уже слишком дорогие", – объясняет Паращий. Подразумевается, что они могут быть переоценены.

Со временем Украине придется повысить пенсионный возраст (хотя сейчас политики даже не озвучивают это непопулярное решение). Старение населения, демографический кризис и дефицит на рынке труда заставят украинцев работать дольше.