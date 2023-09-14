Пенсии в Украине пересчитают: сколько будут платить и каким будет повышение

В Украине в проекте бюджета на 2024-й предусмотрят повышение минимальной пенсии. Также повысят гарантированный размер выплаты для тех, кто выполнил требования по стажу и достиг 65-летия.

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Минимальная пенсия увеличится:

в 2024-м с 2093 до 2361 грн;

в 2025-м – до 2573 грн;

в 2026-м – до 2774 грн.

Вместе с ростом минимальной пенсии из-за повышения прожиточного минимума также увеличится гарантированная выплата для тех украинских пенсионеров, которые выполнили требования по стажу и достигли 65-летия. По закону они должны получать не менее:

2680 грн – в 2023-м;

2840 грн – с января по июль 2024-го;

3200 грн – с июля 2024-го по январь 2025-го;

3348 грн – в 2025-м;

3582 грн – в 2026-м.

Будет ли индексация пенсий?

В Украине в 2024-м Минсоц планирует "сохранить размер пенсии" (видимо речь идет о том, что размер выплат не снизят). При этом уверенности, что предусмотренную законом индексацию пенсии в 2024-м проведут, нет. Дело в том, что во время военного положения правительству дали право индексацию не проводить.

Об этом министр соцполитики Оксана Жолнович рассказала в интервью "Укринформ". "Размеры назначенных выплат точно будут сохранены, их никто не будет уменьшать. Будем стараться увеличить пособия по бедности, но процент этого увеличения, конечно, зависит от переговоров с нашими международными партнерами", – заявила министр.

При этом гарантий, что в 2024-м произойдет индексация пенсий, нет. "Это требование, определенное законом, хотя на время военного положения его разрешено не проводить. В этом году мы ее сделали. В следующем году попытаемся также, но сложно сказать, что будет ждать нас в начале весны после еще одной сложной зимы. Поэтому пока планируем, а жизнь покажет", – добавила министр.

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