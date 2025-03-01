Пенсии в Украине пересчитали: озвучены суммы с 1 марта

В Украине с 1 марта была проведена индексация пенсий на 11,5%. Размер пенсий увеличат для 10 млн. украинцев. При этом в среднем прибавка составит 556 грн.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA, который вскоре будет опубликован. При этом при индексации пенсий учитывают исключительно рассчитанную по формуле выплату. Например, возрастные доплаты (для тех, кто старше 70, 75, 80 лет) или гарантии для тех, кто выполнил норму по стажу. Однако такие доплаты только усложняют ситуацию и способствуют нивелированию эффекта от индексации.

"Лицам в возрасте от 65 лет и более, которые не работают (не проводят деятельность, связанную с получением дохода, являющегося базой начисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование), страховой стаж которых составляет не менее 35 лет у мужчин и не менее 30 лет у женщин, получающих пенсию... которая не достигает 3758 гривен, устанавливается ежемесячная доплата к пенсии в сумме, которая не хватает до указанного размера, которая учитывается при последующих перерасчетах пенсии", – говорится в постановлении правительства.

Такая же доплата предусмотрена и для пенсионеров в возрасте от 80 лет, если у них не менее 25 лет стажа для мужчин и 20 лет – для женщин. Также доплаты предусмотрены:

лицам в возрасте от 70 до 80 лет (стаж 35 лет у мужчин и 30 лет у женщин) – пенсия будет не менее 3613 грн;

в возрасте до 70 лет (стаж 35 лет у мужчин и 30 лет у женщин) – не менее 3323 грн.

Кого коснется перерасчет:

9,2 млн пенсионеров, которым пенсия назначена на общих основаниях

672 тыс. пенсионеров силовых ведомств

98 тыс. лиц, получающих пенсию по инвалидности и в случае потери кормильца в результате Чернобыльской катастрофы

79,6 тыс. пенсионеров-лиц с инвалидностью в результате войны и участников боевых действий, получающих минимальные пенсионные выплаты

23,4 тыс. пенсионеров-бывших работников органов местного самоуправления и государственных служащих

Как ранее писал OBOZ.UA, Одесский окружной административный суд удовлетворил иск бывшего замруководителя Измаильской местной прокуратуры Одесской области Николая Рашкова. 2 января 2025 года ему назначили пенсию задним числом, начиная с июня 2023 года (на тот момент ему было 39 лет). Рашков будет получать прокурорскую пенсию, имея всего 15 лет и 6 месяцев стажа.

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