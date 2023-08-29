Пенсии в Украине будут забирать по новым причинам: без выплаты могут остаться те, кто не тратит деньги
В Украине депутаты Верховной Рады в первом чтении приняли законопроект, который предполагает введение новых причин для отмены пенсий. Так, без выплаты останутся те, кто не прошел верификацию, считается пропавшим, или в течение шести месяцев не тратил деньги.
Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту №9453. Документ также должен пройти второе чтение перед тем, как стать законом. Кроме того, его должен подписать президент. В пояснительной записке также говорится, что новые правила позволят учитывать прекращение любого документооборота с государством-агрессором.
Кроме того, проектом акта предусматривается дополнить перечень оснований прекращения выплаты пенсии в случае:
- временного проживания за границей по заявлению пенсионера о прекращении выплаты пенсии;
- если лицо признано безвестно отсутствующим или объявлено умершим в установленном законом порядке;
- если пенсионеру предоставлен статус лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, в соответствии с Законом Украины "О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах";
- если пенсию не получали в течение 6 месяцев подряд в организациях, осуществляющих выплату и доставку пенсий, или в случае отсутствия в течение 6 месяцев подряд расходных операций в учреждениях банков по текущим счетам, на которые производится выплата пенсий;
- если получатели пенсии не проходили физическую идентификацию в случаях, предусмотренных законодательством.
Также предлагается восстановить условия идентификации для внутренне перемещенных лиц на общих основаниях. К слову, в Украине в 2024-м повышение минимальной зарплаты приведет к росту гарантированного раземера пенсии. Те, кто выполнил требования по стажу и достиг определенного возраста, будет получать на 520 грн больше.
Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как происходит арест банковских счетов украинцев. Новые правила вступили в силу 6 мая.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!