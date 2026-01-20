Пенсии в Украине будут назначать по-новому: что изменится для населения

Украинское правительство разработало ряд изменений в системе назначения и начисления пенсий, а также предоставления социальных услуг. Планируется, что гражданам не нужно будет собирать справки и лично обращаться в госучреждения, а выплаты будут назначать автоматически.

Об этом заявила в интервью заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль. Впрочем, она отметила, что цифровизация этого процесса относится к горизонту далеких событий.

Коваль назвала автоматическое назначение пенсий одним из ключевых направлений цифровизации государственных услуг. Главным изменением будет автоматический запуск начисления выплат – без личного подтверждения страхового стажа.

В случае несогласия с определенной автоматически суммой пенсионер сможет обжаловать решение. Об этом ему будут сообщать по достижению пенсионного возраста, после чего надо будет самостоятельно выбрать счет для ее зачисления.

"Все должно происходить очень быстро. Если у тебя пенсия по возрасту, можно не на день рождения, чтобы не расстраивать, а на следующий день выбрать карточку, на которую ты хочешь, чтобы тебе начислялась пенсия. Вот она составляет такую-то сумму. Да, если ты не согласен, ты можешь апеллировать и говорить, что, вот, вы мне недосчитали. Но на самом деле в системах очень много информации, которую имеет государство, и на основе этого можно делать различные расчеты", – отметила Коваль.

Также в Минцифры планируют изменить подход к назначению социальной помощи для людей с инвалидностью и семей, которые не имеют стабильного дохода. Их могут лишить необходимости самостоятельно доказывать право на поддержку.

"Есть много семей, которые нуждаются в помощи от государства, потому что у них или дети с инвалидностью, или сами родители имеют инвалидность. И сейчас они должны доказывать государству, что им нужна помощь. По моему глубокому убеждению, такого не должно быть, потому что есть реестры, в которых указана информация о трудоустройстве человека. Мы понимаем – человек работает или не работает. Если он не работает, если у него инвалидность, он должен автоматически получать помощь от государства", – отметила Коваль.

Гражданам с инвалидностью, которые будут отвечать определенным критериям, будут присылать push-уведомления со сформированным предложением социальной выплаты. Для назначения помощи надо будет только подтвердить получение средств и выбрать счет для зачисления.

