Пенсии украинцам пересчитают: кому прибавят 1 тыс. грн

Пенсии в Украине пересчитают с марта 2024-го. Речь идет о плановой индексации, размер которой составит около 13%. Повышение в размере 1 тыс. получат те, чьи пенсии на данный момент составляют около 8 тыс. грн.

Видео дня

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Это будет самым большим ростом пенсий в следующем году. К примеру, если ваш расчетный размер пенсии составляет 4 тыс. грн, то по результатам индексации вы сможете получить пенсию в размере около 4,6 тыс. грн.

Индексация не коснется лишь небольшого количества пенсионеров. Это те, кто вышел на заслуженный отдых в последние три года, украинцев, которые сейчас имеют значительные надбавки к расчетным пенсиям, или имеющим высокие выплаты. Например, индексация не коснется ни одного из судей на пенсии, однако и сейчас размер их пенсии достигает 100 тыс. грн.

Следующее повышение пенсий ожидается в апреле. Он коснется тех, кто продолжает работать на заслуженном отдыхе и у кого вырос стаж. Кроме того, в апреле в Украине повысят минимальную зарплату, как результат, увеличится и гарантированный размер пенсии для тех, кому больше 65 лет и выполнивших норму по стажу. При этом, с 1 февраля размер пенсий в Украине менять не планируют.

Как ранее писал OBOZ.UA, с 1 января также повысили размер пенсии. Это касается тех, чьи выплаты привязаны к минималке или прожиточному минимуму.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!