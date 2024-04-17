Пенсии пришлось пересчитывать: кому в Украине повысят выплаты и по какой причине

Размер пенсии работающих пенсионеров в Украине – а это около 6,2% от всех получателей пенсий – меняется в течение времени. Дело в том, что сумма выплаты зависит от зарплаты и страхового стажа. В связи с продолжением работы и, соответственно, накоплением дополнительно стажа, выплаты таким пенсионерам приходится ежегодно пересчитывать.

Такое разъяснение обнародовали в Кабинете министров. В правительстве также напомнили, что в 2024 году ежегодный пересмотр выплат работающим пенсионерам проводится с 1 апреля. Но фактически повышение суммы за апрель и май будет осуществлено задним числом, уже в июне.

Индексация для каждого получателя будет индивидуальной. Лично обращаться для перерасчета никуда не нужно: он происходит автоматически, по данным из Госреестра застрахованных лиц.

"От чего зависит размер пенсии? Размер пенсии зависит как от размера заработной платы, так и от страхового стажа (т.е. периода, в течение которого человек уплачивает единый страховой взнос). Поскольку со временем – когда человек работает – страховой стаж у пенсионера увеличивается, то и размер пенсии должен также увеличиваться. Размер увеличения пенсии определяется для каждого пенсионера индивидуально в зависимости от продолжительности страхового стажа и заработной платы (дохода), из которой исчисляется пенсия", – объяснили в Кабмине.

В 2024 году перерасчет пенсий с учетом увеличенного стажа проводится для 654 тыс. работающих пенсионеров, подсчитали в правительстве. Это около 6,2% от общего количества пенсионеров (на 1 января в Украине насчитывалось 10,51 млн пенсионеров).

Для более чем 10 млн пенсионеров индексация уже прошла с 1 марта. С этой даты, по данным Кабмина:

минимальная пенсия в Украине увеличилась с 2 093 грн до 2 361 грн ;

; максимальная – с 20 930 грн до 23 610 грн;

средний размер пенсии составил 5 791 грн (на 10,6% больше по сравнению с мартом прошлого года).

Как сообщал OBOZ.UA, по мнению главы налогового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева, статистика роста пенсий в Украине – не повод для радости. Так, по итогам 2023 года, средняя пенсия составляла 31% от средней зарплаты, а должно быть не менее 40%.

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