Пенсии повысят всем, кто выполнит эти требования: озвучены критерии и размеры прибавок

Украинцы при достижении определенного возраста имеют право на доплаты к пенсиям. Размер этой доплаты составляет до 570 грн в месяц.

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Об этом говорится в сообщении ПФУ. "Ежемесячная компенсационная выплата лицам, достигшим, например, 70 лет, устанавливается и выплачивается с даты достижения указанного возраста независимо от вида пенсии, закона, согласно которому назначена пенсия, продолжительности страхового стажа и факта работы", - отмечают в Пенсионном фонде Украины.

Начисление доплаты начинается не с начала календарного месяца, а на следующий день после дня рождения, поэтому первая выплата будет выплачена не полностью, а пропорционально количеству дней.

"Лицо, которому уже была установлена доплата к пенсии (например, 456 гривен как лицу, которому исполнилось 75 лет), после достижения 80-летнего возраста получит к пенсии дополнительно 114 гривен (повышение к пенсии составит 570 гривен). Доплата осуществляется автоматически, то есть дополнительно обращаться в органы Пенсионного фонда Украины не нужно", - пояснили в ПФУ.

Размер доплат:

для тех, кто достиг 70 лет - 300 грн;

для лиц от 75 до 80 лет - 456 грн;

для пенсионеров в возрасте от 80 лет и старше - 579 грн.

В Украине 10,34 млн пенсионеров получают выплаты от государства. Сейчас почти каждый четвертый пенсионер продолжает работать - 2,8 млн украинцев. Средняя выплата у работающих пенсионеров - около 6257 грн. Для сравнения: средняя пенсия по стране - 5851 грн, или 141$.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 2026 года ужесточат требования к стажу для выхода на пенсию. Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 лет увеличат с 32 до 33 лет. В то же время для выхода на пенсию в 63 года вместо 22 лет необходимо иметь 23 года стажа.

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