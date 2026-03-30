Пенсии пересчитают, но не всем: какие "доплаты" ожидать украинцам с апреля

С 1 апреля в Украине работающим пенсионерам, которые после назначения пенсии приобрели не менее 24 месяцев стажа, автоматически пересчитают выплаты. Повышение получат те, кто продолжал работать, но фактические доплаты поступят в июне вместе с компенсацией за предыдущие месяцы.

Об этом напоминают в Пенсионном фонде Украины (ПФУ). Для части из них уже с апреля предусмотрен перерасчет пенсий, который должен учесть дополнительный стаж и, в некоторых случаях, новый уровень заработка.

В то же время механизм начисления имеет свои нюансы, из-за которых повышение может оказаться значительно меньшим, чем ожидают люди. Автоматический перерасчет предусмотрен для работающих пенсионеров, которые выполнили одно из ключевых условий:

после назначения или предыдущего перерасчета пенсии приобрели не менее 24 месяцев страхового стажа;

или с момента последнего перерасчета прошло не менее двух лет.

Это означает, что, например, если человек вышел на пенсию в 2024 году, но продолжил работать, то уже в 2026-м он может рассчитывать на пересмотр выплат. Есть два варианта перерасчета:

если после выхода на пенсию человек получал более высокую зарплату , могут учесть и новый уровень дохода, и дополнительный стаж;

, могут учесть и новый уровень дохода, и дополнительный стаж; если же зарплата была ниже, то учтут преимущественно только стаж, дающий минимальное повышение.

Однако даже в случае роста зарплаты не стоит ожидать резкого увеличения пенсии и вот почему. Главная особенность перерасчета заключается в том, что базовый показатель средней зарплаты не меняется, то есть:

новую зарплату пенсионера сравнивают с современными средними показателями (за 2024-2025 годы);

но при расчете пенсии применяют старую базу, которая использовалась при первичном назначении.

Для многих украинцев это означает привязку к устаревшим цифрам. Например, если базой была средняя зарплата 2017 года (около 3 764 грн), то даже после индексаций она составляет примерно 9 992 грн в 2026 году.

В результате человек, который сейчас зарабатывает, скажем, 30 тысяч гривен и платит взносы, фактически получает перерасчет, будто его зарплата значительно ниже. Именно поэтому повышение часто выглядит символическим. Хотя перерасчет формально состоится уже с апреля, фактические выплаты поступят позже.

Причина – задержка отчетности по стажу. Данные поступают в Пенсионный фонд с опозданием, поэтому:

окончательные суммы перечислит система только в июне;

тогда же пенсионерам доплатят деньги "задним числом" за апрель и май.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, пенсионеры с временно оккупированных территорий (ВОТ) или те, кто выехал оттуда, должны до 1 апреля подтвердить, что не получают выплат от РФ, иначе пенсии приостановят уже с апреля. Выплаты возобновят только после прохождения верификации.

