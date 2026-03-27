В Украине пересчитают пенсии: у кого увеличатся выплаты с 1 апреля

Работающим пенсионерам в Украине проиндексируют выплаты. Перерасчет пенсий произойдет автоматически уже в следующем месяце – то есть уже в апреле украинцы получат уже увеличенные суммы.

Видео дня

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины. Отмечается, что под индексацию попадут те пенсионеры, которые длительное время проработали с момента последнего перерасчета, или же с тех пор прошло более двух лет.

Кому проиндексируют пенсии

Перерасчет для пенсионеров, которые на 1 марта 2026 года приобрели не менее 24 месяцев страхового стажа, осуществляется с учетом страхового стажа. При этом для учитывается:

заработок, с учетом которого пенсия была исчислена ранее;

если целесообразно – и заработок человека после назначения или предыдущей индексации перерасчета пенсии.

Если же после пенсионером приобретено менее 24 месяца страхового стажа, перерасчет пенсии осуществляется не ранее чем через два года после ее назначения или предыдущего перерасчета только с учетом приобретенного страхового стажа.

В апреле выплату пенсий могут приостановить

Вместе с тем в следующем месяце части украинцев могут приостановить начисление выплат. Чтобы этого не произошло, нужно до 1 апреля 2026 года выполнить обязательное требование Пенсионного фонда и подать уведомление о неполучении выплат от России.

Ранее дедлайн был установлен до 31 декабря 2025 года, но из-за того, что часть людей не смогла подать информацию вовремя, правительство продлило срок до 1 апреля 2026 года. Требование распространяется на две категории:

граждане, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ) и получающие пенсии или страховые выплаты;

лица, которые выехали с ВОТ – как на подконтрольную Украине территорию, так и за границу.

Фактически государство проверяет, не получает ли человек пенсию одновременно из двух источников. В случае непредставления уведомления выплаты будут прекращены уже с апреля. Это касается как пенсий, так и страховых выплат.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!