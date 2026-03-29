Осталось всего 2 дня: кому из украинцев могут остановить пенсии и как этого избежать

Пенсионеры с временно оккупированных территорий (ВОТ) или те, кто выехал оттуда, должны до 1 апреля подтвердить, что не получают выплат от РФ, иначе пенсии приостановят уже с апреля. Выплаты возобновят только после прохождения верификации, но все задержанные средства вернут.

Видео дня

Об этом напомнили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ). Обязательная верификация распространяется на две категории граждан:

пенсионеров, проживающих на временно оккупированных территориях;

тех, кто выехал с этих территорий, как на подконтрольную Украине территорию, так и за границу.

Именно эти группы находятся в зоне повышенного внимания, ведь государство должно проверить, не получает ли человек выплаты одновременно из двух источников. Главная цель новой процедуры – предотвратить двойные выплаты. Правительство стремится избежать ситуаций, когда одно и то же лицо получает пенсию и от Украины, и от российских структур.

Сначала подать подтверждение нужно было до конца 2025 года. Однако из-за сложностей, в частности для людей за рубежом или на оккупированных территориях, срок продлили до 1 апреля 2026 года. Отмечается, что это окончательная дата. После нее система автоматически будет реагировать на отсутствие данных. Процедура максимально упрощена и доступна в нескольких форматах:

онлайн – через личный кабинет на портале Пенсионного фонда;

видеоидентификация – во время онлайн-общения с работником;

лично – в сервисном центре;

по почте – для тех, кто находится за рубежом.

Во время процедуры нужно подтвердить личность и заявить, что вы не получаете выплат от другого государства. В случае игнорирования требования последствия будут автоматическими, выплаты пенсий и страховых средств приостановят уже с апреля.

Если выплаты уже остановлены, их можно восстановить. Для этого нужно пройти идентификацию и подать соответствующее заявление. После подтверждения данных:

выплаты возобновляются в течение примерно 10 дней;

все начисленные за время задержки средства возвращаются.

То есть деньги не "сгорают", но их получение откладывается. Несмотря на относительную простоту процедуры, многие люди откладывают ее на последний момент. Отмечается, что это создает риск перегрузки системы или технических задержек.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине с января по март, в результате индексации, средняя пенсия выросла с 6 544,6 грн до 7 137,26 грн. При том пенсии подняли 1 марта 9,6 млн украинцев (общая численность пенсионеров – 10,1 млн).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!